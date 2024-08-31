Ймовірно, у росіян є певні запаси, що дозволяє їм поки компенсувати відсутність поромної переправи, яка була уражена українськими воїнами, зазначив речник ВМС української армії.

Триває війна в Україні, і нещодавно з’явилася інформація про те, що окупанти виставили на Кримському мосту для його захисту від українських сил виставковий зенітного ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" - у ВМС ЗС України оцінили можливості цієї зброї.

"У такі моменти я згадую ракетний корабель "Циклон" проєкту "Каракурт" ("Циклон" був уражений у травні, - УНІАН), який використовували як ППО, щоб прикривати Севастопольську бухту. Так от, у нього на борту як раз був "Панцир-С", тільки у морському варіанті. Це все, що потрібно знати про здібності щодо відбиття серйозних атак цього комплексу - він себе захистити не зміг", - сказав в ефірі телемарафону речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Водночас він додав, що "Панцир" може захистити від якихось повітряних дронів. "В будь-якому разі треба враховувати все, що знає ворог, все що він виставляє. А виставляє він все, що має. От такий парадокс… Вони докладають максимум зусиль, щоб міст зберегти", - заявив спікер.

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Він нагадав, що Кримський міст для російських загарбників - сакральний об’єкт "з усіх боків": з погляду енергетичної гілки, транспортної компоненти та пропаганди. За словами Плетенчука, ворог залучив всі свої наявні можливості для захисту мосту, включаючи авіацію, яка "представлена" в небі всією лінійкою дронів, в тому числі іранськими, різноманітними гелікоптерами та літаками.

Також Плетенчук розповів, як працює логістика ворога на півдні. Зокрема, російська залізниця, яка "йде" суходолом, поки не з’єднана між РФ та кримським Джанкоєм. Водночас, за деякими даними, нібито окупанти дотягли до Маріуполя одну "гілку", й це певною мірою розв'яже логістичні проблеми на відповідних локаціях ворога. Однак, за словами Плетенчука, основна логістики загарбників припадала саме на поромну переправу. Зокрема, це стосується південного напрямку, Криму, де гарнізон загарбників потребує паливно-мастильних матеріалів тощо.

"Та, ймовірно, в окупантів є певні запаси, що дозволяє компенсувати відсутність поромної переправи, яка наразі не працює… Вона не запрацює допоки не відремонтують хоча б один з поромів, пошкоджених раніше під час атаки ЗСУ… Станом на зараз жоден з них (поромів, - УНІАН) не знаходиться у робочому стані. Тому це для них - проблема", - розповів представник ВМС ЗСУ.

Щодо ситуації у морях, за словами представника ВМС, вранці ракетоносій РФ, який був на чергуванні у Чорному морі, зайшов в пункт базуванні у Новоросійськ. Таким чином, з 9 ранку ситуація залишалася незмінною - станом на зараз, жодного з кораблів РФ в акваторіях Чорного та Азовського морів не спостерігається.

Плетенчук також додав, що через велику кількість бомб, уламків ракет тощо стан води в морі залишає бажати кращого. Зокрема, він нагадав, що екологи б’ють на сполох через тисячі загиблих дельфінів. Також проблеми на Кінбурнській косі, що розташована в Миколаївській області. Територія коси належить до Чорноморського біосферного заповідника, але окупанти її майже знищили.

Також Плетенчук звернув увагу на Дніпровсько-Бузький лиман, куди через теракт на дамбі Каховської ГЕС влітку 2023 року потрапило безліч забруднювальних речовин. Речник підкреслив, що ці проблеми стосуються не тільки України, а й інших країн Чорноморського регіону.

Цікаві новини про Кримський міст - що вже повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, нещодавно військово-політичний оглядач Олександр Коваленко оцінив дані про розміщення на Кримському мосту зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцир-С1".

Аналітик зазначив, що з цього приводу є кілька цікавих уточнень. Перше - це унікальна ворожа зброя "Панцир-С1М", оскільки наразі вона не є серійним виробом. Другий момент - цей "Панцир-С1М" являє собою виставковий зразок, який пропонували здебільшого на експорт у "спекотні" країни, тому в нього специфічний пустельний камуфляж.

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