Сьогодні ворог запустив по нашим територіям 23 крилаті ракети, які спричинили багато трагедій та вбили маленьких дітей.

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба дорікнув партнерам через вагання у питання надання нашій країни винищувачів F-16.

Про це міністр написав в Twitter у трагічний для української нації день 28 квітня, коли ракети окупантів під покровом ночі вкотре вбили безліч людей в України.

"Шлях до миру - вигнати Росію з України. Шлях до миру - озброїти Україну F-16 і захистити дітей від російського терору", - зазначив міністр.

Кулеба нагадав, що "мирні" ініціативи РФ не мають значення, коли її снаряди вбивають уві сні українців. Зокрема, дворічну маленьку дівчинку.

Геноцид українців 28 квітня - від ракет РФ загинула безліч людей

Маленька дівчинка, яку у дописі згадав український міністр, загинула під завалами будинку в Дніпропетровській області разом зі своєю мамою. Тоді в небі над областю збили сім крилатих ракет окупантів.

Також уламки ракети впали по житловому будинку міста Українка (Київська область). Поранень також зазнала неповнолітня дитина.

Найжахливіша трагедія сталася в Умані - там фіксується найбільша кількість жертв. Станом на 12:00 відомо про 11 загиблих (серед низ 2 дітей). Ранок починався з інформації про 4 жертв.

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