Міноборони уклало меморандум з «Антоновим» щодо будівництва трьох літаків Ан-178 для потреб ЗСУ.

Міністерство оборони та державне підприємством «Антонов» уклали меморандум про співпрацю щодо будівництва літаків для потреб Збройних сил України.

Як повідомляє прес-служба Офісу президента, підписання відбулось за участю глави держави Володимира Зеленського.

На першому етапі йдеться про три нові військово-транспортні літаки Ан-178, які отримають ЗСУ. Вони можуть використовуватися для доставки особового складу, озброєння та легкої військової техніки посадковим і парашутним способами, а також для транспортування вантажів.

«Ці нові літаки будуть побудовані українськими громадянами, з українських комплектуючих, для українських інтересів. Власне так, як це й повинно бути», – наголосив Зеленський перед церемонією підписання документа, яка відбулася на ДП «Антонов».

Президент зазначив, що багато міжнародних партнерів виявляють значний інтерес до літаків сімейства «Ан», зокрема до військово-транспортних зразків.

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«Та водночас, і це логічно, вони завжди мене запитують і цікавляться, чи прийняті ці літаки на озброєння в Україні? Саме тому цей крок – двічі важливий. Він зміцнює обороноздатність України та сприятиме залученню українських та іноземних інвестицій», – зауважив він.

Зеленський також наголосив, що в майбутньому такі державні замовлення мають бути не сенсацією, а нормою. Тому він найближчим часом очікує на повноцінний комплексний план від керівництва ДП «Антонов» щодо відновлення та посилення кадрового потенціалу підприємства, повернення втрачених професіоналів та залучення нових фахівців.

Контракт з "Антоновим": що відомо

Раніше підписання контракту між Міністерством оборони та ДП «Антонов» з будівництва трьох нових літаків Ан-178 до кінця року анонсував віце-прем'єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

«Вперше за 29 років ми маємо держзамовлення на будівництво нових вітчизняних літаків. За часи незалежності України ми жодного разу не замовляли нові літаки», - сказав він.

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Автор: Костянтин Гончаров