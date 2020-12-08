Мова йде про чотири модернізовані танки Т-64 та броньовану ремонтно-евакуаційну машину БРЕМ-2.

Державне підприємство "Львівський бронетанковий завод", що входить до складу Укроборонпрому, повідомило про успішне виконання державного оборонного замовлення та передачу армійцям фінальної партії бронетехніки.

Читайте такожЗ України намагалися вивезти складові зенітно-ракетного комплексу (фото)Мова йде про чотири модернізовані танки Т-64 та броньовану ремонтно-евакуаційну машину БРЕМ-2, повідомляють у прес-службі Укроборонпрому.

Директор підприємства Віктор Андрощук відзначив, що капітальний ремонт з доопрацюваннями БРЕМ-2 вони робили вперше.

"Хоча підприємство відносно недавно (у 2019 році) освоїло капітальний ремонт і модернізацію Т-64, за неповні два роки ми передали понад 50 цих відновлених машин. Модернізовані танки отримали сучасні нічні приціли, новітні цифрові радіостанції, супутникові системи навігації, комплекти динамічного захисту та ще чимало додатків для більш ефективного виконання бойових завдань", – розповів він.

За його словами, освоївши капітальний ремонт і модернізацію бронемашини, підприємство додало до свого продуктового портфеля фінальну БРЕМ.

"Відтепер наше підприємство має можливість відновлювати та модернізувати всі види ремонтно-евакуаційних машин, які є на озброєнні ЗСУ. Щобільше, у нас готові виробничі площі та все оснащення для виготовлення броньованих ремонтно-евакуаційних машин БРЕМ "Лев" та БРЕМ "Зубр", - відзначив Андрощук.

Довідка. Броньована ремонтно-евакуаційна машина БРЕМ-2 створена на базі БМП. Цю бронемашину, в основному, використовують механізовані підрозділи Сухопутних військ України. Основне призначення БРЕМ-2 – евакуація гусеничної та колісної техніки масою до 20 тонн, її ремонт, проведення вантажопіднімальних і зварювальних робіт у польових умовах.

БРЕМ-2 – броньована машина, яка є водоплаваюча, має високу прохідність та маневреність.

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Автор: Людмила Жерновська