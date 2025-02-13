"Міражі"‎ проти F-16: "шевальє" кидає виклик "ковбою"

Україна отримала перші французькі "Міражі", які, на думку деяких експертів, кращі за американські F-16 – принаймні, у ряді аспектів. УНІАН порівняв характеристики винищувачів, аби з’ясувати, чия машина принесе більше користі у війні.

Україна отримала перші французькі "Міражі", які, на думку деяких експертів, кращі за американські F-16 – принаймні, у ряді аспектів. УНІАН порівняв характеристики винищувачів, аби з’ясувати, чия машина принесе більше користі у війні.

У лютому міністр Збройних сил Франції Себастьян Лекорню заявив, що Україна отримала перші французькі винищувачі Mirage 2000-5F.

"У червні 2024 року Еммануель Макрон оголосив про постачання в Україну французьких літаків Mirage 2000. Перші з них прибули сьогодні в Україну. Українські пілоти, які пройшли багатомісячну підготовку у Франції, тепер допомагатимуть захищати небо над Україною", – написав на своїй сторінці в соціальній мережі X французький державний діяч 6 лютого.

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Лекорню не назвав кількості переданих літаків. Втім, зазначимо, що ще у жовтні французьке видання La Tribune заявило, що перша партія винищувачів Mirage буде складатись із трьох крилатих машин. А в листопаді портал Opex360 заявив, що Україна отримає шість літаків. Однак не зрозуміло, чи йшла мова про перший транш чи про загальну їхню кількість.

Що цікаво, ще восени портал Avionslegendaires казав про передачу Україні від 12 до 20 винищувачів Mirage 2000-5F у 2025 році. Хоча цей сценарій можна назвати аж занадто "оптимістичним", адже до недавнього часу у складі Повітряно-космічних сил Франції було лише 26 винищувачів Mirage 2000-5F.

Mirage 2000-5F: що це взагалі за літак

Mirage 2000 здійснив перший політ 10 березня 1978 року, а експлуатувати його почали у 1984 році.

Тобто, це далеко не новий літак, а відверто кажучи – стара машина. До речі, МіГ-29 (основа винищувальної авіації ЗСУ) злетів лише роком раніше, тобто у 1977-му. Тоді ж полетів і Су-27, на базі якого побудували майже всі винищувачі, які сьогодні експлуатує РФ (а це Су-27СМ, Су-30СМ, Су-35С та інші).

Серед головних особливостей Mirage 2000 – аеродинамічна схема "‎безхвостка"‎. В цьому випадку літак не має окремих площин керування висотою, а використовує лише ті, які встановлені на задній кромці основного крила.

Це можна назвати "аеродинамічним мінімалізмом" – планер важить дещо менше, ніж "класичні" аналоги, однак забезпечити нормальне керування літаком більш складно (втім, з сучасними технологіями ця проблема майже зійшла нанівець).

Щодо базової версії ми розібрались, а чим же є Mirage 2000-5F? Якщо коротко, то це модернізований варіант, який створили для повітряних сил Франції. Він може нести сучасні ракети з активною радіолокаційною головкою самонаведення, де реалізували принцип "вистрілив і забув".

Для цього довелось суттєво переробити бортову електроніку. В кабіні винищувача встановили сучасні дисплеї, які полегшують роботу пілота.

Загалом, Mirage 2000 – непоганий літак для свого часу, який не може вважатись "геймченджером" у війні сучасного типу (хоча б через свій поважний вік).

А як щодо того, щоб порівняти Mirage з F-16? Тим паче, що американська машина також зовсім не нова.

Льотні характеристики: хто краще себе відчуває в повітрі

Як Mirage 2000-5, так і F-16A Block 20 MLU (саме їх отримала Україна) можна віднести до класу "легких" винищувачів. Обидва мають один двигун, відносно невелику масу та можуть нести доволі обмежений запас палива у внутрішніх баках (при цьому обидва літаки можуть брати додаткові підвісні паливні баки).

В обох випадках максимальна злітна маса становить близько 17 тон. Для порівняння, у російського Су-35С, який є одним з основних російських винищувачів, нормальна злітна маса становить більше 25 тон, тоді як максимальна - перевищує 34 тони.

Американський і французький літаки мають схожу практичну дальність – вона становить близько 1300-1700 км в залежності від умов застосування.

Формально Mirage дещо "жвавіший", адже може розвивати на великій висоті швидкість 2300 кілометрів за годину (проти 2100 км/год у F-16). Однак "сухі" характеристики вже не так впливають на бойові якості літака, як раніше.

Справа в тому, що сучасне ракетне озброєння класу "‎повітря-повітря"‎ майже нівелює перевагу того чи іншого літака в швидкості, маневреності або швидкопідйомності. Набагато більш важливими є озброєння, дальність виявлення бортової РЛС та ступінь малопомітності (це якщо казати про п’яте покоління).

Загалом, як Mirage, так і F-16 мають цілком задовільні льотно-технічні характеристики для свого класу, не поступаючись серйозною мірою кращим російським винищувачам.

Озброєння: наріжний камінь бойової системи

Mirage 2000-5 може нести до 6300 кілограмів на дев’яти вузлах підвіски. У той же час, F-16 може брати 7700 кілограмів – принаймні, якщо казати про модифікацію F-16C Block 50/52 (тобто, дещо сучаснішу за ту, яку отримала Україна‎).

Але набагато важливіша номенклатура озброєння – особливо ракети, якими можна збивати російські літаки.

Озброєння класу "повітря-повітря". На відміну від більш ранніх версій, Mirage 2000-5 може застосовувати доволі сучасну ракету MICA. Вона існує у двох варіантах:

• З активною радіолокаційною головкою самонаведения (MICA-EM);

• З тепловим наведенням (MICA-IR).

Обидві версії працюють за принципом "вистрілив – забув", однак перша має суттєво більшу дальність, яка сягає 80 кілометрів. На перший погляд – це багато. Однак не варто забувати, що нові версії американської AIM-120 AMRAAM, яка є основним озброєнням F-16, мають приблизно вдвічі більшу дальність. І навіть дальність старих варіантів (скоріш за все, Україні передали саме їх) складає 100+ кілометрів.

"Французька MICA існує у варіантах з радіолокаційним та тепловим наведенням, – розповідає УНІАН авіаційний експерт і заступник директора miltech-компанії Анатолій Храпчинський. – Якщо ми кажемо про перехоплення ракет, то це прекрасний варіант. Якщо ж казати про протидію ворожій авіації, то тут не зовсім ті відстані, в яких ми можемо оперувати. Ворог активно використовує взаємодію С-400 з "Сушками". Це не дозволяє нам відчувати себе вільно в повітряному просторі. Тобто для Mirage ці ракети є в більшій мірі системою захисту – у випадку, коли він наніс удар по наземних цілях, а потім йде, і йому треба відбитися".

Таким чином, ракета MICA не дає Mirage 2000-5 переваг ані над F-16, ані над російськими винищувачами, які мають ракети Р-37М з дальністю 200+ кілометрів. У випадку використання нових версій AMRAAM, винищувач F-16 також буде мати суттєву перевагу по дальності ураження.

Озброєння класу "повітря-поверхня". Перед постачанням Україні літаки Mirage 2000-5F пройшли модернізацію, щоб мати змогу застосовувати сучасне озброєння класу "повітря-поверхня". Мова про крилаті ракети SCALP-EG, а також керовані авіабомби Hammer.

Деякі західні ЗМІ розглядають це у якості вагомої переваги, однак вони забувають про одну деталь. Нові можливості літака будуть мати якийсь сенс лише в тому випадку, якщо європейці передадуть Україні велику кількість нових бомб та ракет. А в цьому є великі сумніви, адже європейські арсенали озброєння класу "повітря-поверхня" є дуже обмеженими.

Водночас американські F-16 мають не тільки фізично більше такої зброї, але й можуть похвалитись більш різноманітним арсеналом.

Відомо, що F-16 може використовувати ракети AGM-88 HARM, AGM-158 JASSM та AGM-65 Maverick. Він також вміє застосовувати керовані бомби JDAM, GBU-10 Paveway II, GBU-12 Paveway II та GBU-24 Paveway III (і це лише невелика частина).

Загалом, F-16 має набагато ширші можливості для ураження наземних цілей порівняно з літаками сімейства Mirage 2000. Виключенням тут може бути хіба що спеціалізована ударна версія літака – Mirage 2000D, однак про передачу таких машин Україні не повідомлялось.

Радіолокаційні станції – "очі" сучасного винищувача

Застосування всього цього арсеналу (особливо, зброї класу "повітря-повітря") неможливо без сучасної РЛС, яка буде виявляти потенційні цілі. Порівнюючи F-16 та Mirage, багато хто обходить це питання стороною, однак насправді це чи не головний показник ефективності бойового літака.

Припустимо, що Україна отримала ракети класу "повітря-повітря" з дальністю 200 кілометрів. Проблема в тому, що реалізувати їхній потенціал майже неможливо, адже жоден український літак не зможе виявити ціль типу "винищувач" на такій відстані.

Що ж конкретно можуть РЛС українських F-16 та Mirage 2000-5?

"З того, що ми бачимо, в базовій комплектації системи F-16 є більш ефективними, адже навіть старіша версія може виявляти цілі на відстані порядку 120-130 кілометрів, – говорить УНІАН відомий експерт з авіації Богдан Долінце. – Якщо ми говоримо про модернізовану версію F-16 20/22 MLU, яка по своїм характеристикам близька до версії Block 50/52, то тут, як правило, мова йде про можливість виявлення цілей, а також їх супроводження і ураження на відстані до 165 кілометрів у максимальній дальності. Якщо ж ми говоримо про "Міражі", то вони мають менш потужну радіолокаційну станцію, яка здатна виявляти і знищувати цілі в базовій комплектації на дальності порядку 115-120 кілометрів. Є модифікації, які мають більшу дальність, однак Україна навряд чи отримала літаки з такими РЛС".

В ряді джерел вказується, що встановлений на Mirage 2000-5 радар сімейства RDY має дальність до 40 кілометрів у режимі пошуку наземних цілей. Однак, по-перше, це не дає переваги над F-16, який також може виявляти наземні цілі на великій дальності. А, по-друге, можливості Mirage щодо роботи по землі обмежені російськими винищувачами та комплексами ППО.

Гарне доповнення чи валіза без ручки

Таким чином, будучи непоганим суто номінально, Mirage 2000-5F не має жодної реальної переваги ані над кращими російськими літаками, ані над доволі старими F-16, які передали Україні. Треба також розуміти, що експлуатація сучасних літаків пов’язана із неймовірною кількістю викликів, багато з яких носять технічний характер. Простіше кажучи, Mirage не дає Україні принципових переваг в повітрі, тоді як з технічної точки зору складність експлуатації українського "‎авіаційного зоопарку"‎ суттєво зросла.

Звісно, навіть кілька десятків "Міражів" (а ми навряд чи отримаємо таку кількість) - це значно краще, ніж нічого. Однак набагато більш розумним кроком для Заходу було б зосередитись на постачаннях вже трохи освоєних Україною F-16 Fighting Falcon.

При цьому сам F-16 (принаймні, та версія, яку ми отримали) в контексті російсько-української війни може розглядатись лише як "перехідний" винищувач на шляху до більш сучасних літаків. Це може бути JAS 39E Gripen, або, скажімо, Eurofighter Typhoon. Розраховувати на нові американські літаки, як показує досвід, не доводиться.

Ілля Ведмеденко