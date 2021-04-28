Українські ракетники провели тактико-спеціальні навчання з протидії умовному противнику на Херсонщині.

На Херсонщині екіпажі тактичних ракетних комплексів "Точка-У" провели навчання.

Про це повідомляє командування Об’єднаних сил Збройних сил України на сторінці в Facebook.

За словами командувача Об’єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва, під час тактико-спеціальних навчань екіпажі вийшли в район бойового застосування та здійснили топографічну прив'язку перед проведенням умовних пусків по місцях завантаження на кораблі морського десанту умовного противника, а також відповідно й умовного тактичного десанту на гелікоптери.

"В ході тренування обслуги пускових установок відточували злагодженість своїх дій, а командири, відповідно, вміло координували всіма процесами. Батареї за сигналом швидко здійснили марш, зайняли вогневі позиції та розгорнулися, після чого оператори відпрацювали точне наведення на цілі", - розповів Наєв.

Зазначається, що після першого етапу навчань військові-ракетники продемонстрували швидкий відхід і зміну вогневих позицій. На завершення екіпажі під прикриттям димової завіси приховано вирушили до районів зосередження.

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Автор: Олександр Топчій