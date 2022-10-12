Президент наголошує на необхідності домовленності щодо нового постачання Україні зброї та боєприпасів.

На завтрашньому "Рамштайні" Україна очікує від партнерів прогресу в питанні щодо протиповітряної й протиракетної оборони.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

"Завтра у форматі "Рамштайну" відбудеться обговорення оборонної підтримки України. Очікую від партнерів прогресу в питанні про протиповітряну й протиракетну оборону, домовленостей щодо нового постачання іншої необхідної нам зброї та боєприпасів", - зазначив він.

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При цьому президент наголосив, що держава-терорист має бути "позбавлена навіть думки про те, що будь-якою хвилею терору може чогось досягти".

Зеленський розповів, що сьогодні взяв участь у роботі позачергового саміту "Групи семи", скликаного німецьким головуванням за ініціативою України. За його словами, обговорили реагування на нову російську ескалацію.

"За таку нову хвилю терору має бути й нова хвиля відповідальності для Росії. Нові санкції, нові форми політичного тиску й нові форми підтримки України", - вважає президент.

ППО для України: допомога США

Нагадаємо, президент США Джо Байден також висловив засудження ракетних ударів Росії по території України, в тому числі по Києву, і пообіцяв продовжувати надавати Україні підтримку, необхідну для самооборони, йдеться в заяві Білого дому.

У тому числі йшлося про передові системи протиповітряної оборони.

Він також підкреслив свою постійну взаємодію з союзниками і партнерами, щоб продовжувати покладати витрати на Росію, притягати Росію до відповідальності за її військові злочини і злодіяння і надавати Україні допомогу в області безпеки, економічну і гуманітарну допомогу.

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