На тлі протестів в РФ: Білорусь раптово почала перевірку боєготовності армії

У міноборони Білорусі кажуть, що під час навчань військовослужбовці будутьдолати водні перешкоди, відпрацьовувати навчально-бойові завдання вдень і вночі, як в лісових масивах, так і в населених пунктах

У Білорусі в понеділок, 25 січня, почалася раптова комплексна перевірка бойової та мобілізаційної готовності армії. Про це повідомляється на сайті міністерства оборони Білорусі. «Дії військ пройдуть практично на всіх полігонах Збройних сил і окремих ділянках місцевості. Враховуючи специфіку виконуваних завдань, військам належить діяти в різних умовах - долати водні перешкоди, відпрацьовувати навчально-бойові завдання вдень і вночі, як в лісових масивах, так і в населених пунктах», - пояснили у військовому відомстві. Читайте такожНе тільки в Росії: білоруси вийшли на мітинги по всій країні, затримано близько сотні людей (відео) Пильну увагу обіцяють приділити стану техніки та озброєння. "Завершити дану перевірку планується проведенням контрольних занять і тактичних навчань з бойовою стрільбою різного рівня», - зазначили в міноборони Білорусі. Ситуація в Білорусі: вибори і протести 9 серпня 2020 року в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тихановську - 10,1%.

Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримують учасників мітингів і застосовують до них силу, відкривають політично вмотивовані справи проти опозиціонерів.

Лукашенко неодноразово заявляв, що ситуацію в Білорусі розхитують ззовні, зокрема, з Польщі, Литви, України та США.

В Євросоюзі не визнали результати виборів і ввели санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування і застосування насильства проти незгодних.

23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: УНІАН

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