Наразі протистояння між Україною та РФ перетворилося на війну на виснаження, заявив генсек.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив про плідну співпрацю країн Альянсу у виробництві 155-мм артилерійських снарядів, які потрібні ЗСУ для протидії російській агресії.

Він зазначив, що країни НАТО вже суттєво прискорили виробництво снарядів й закликав збільшити темпи ще більше для допомоги Україні, цитує Reuters.

"(Виробництво) Артилерійських снарядів 155-калібру збільшується", – сказав він.

Столтенберг нагадав, що наразі протистояння між Україною та РФ перетворилося на війну на виснаження. Перемога значно залежить від матеріально-технічного забезпечення тієї чи іншої сторони.

"Тож так, все відбувається, але нам потрібно продовжувати, нам потрібно активізуватися ще більше. Зараз це стає жорстокою війною на виснаження, а війна на виснаження – це війна матеріально-технічного забезпечення", – додав він.

Артилерійські системи РФ та НАТО - різниця

Нагадаємо, що для максимально ефективних бойових дій Україна потребує постійної потужної підтримки західною зброєю. Зокрема, партнери можуть допомогти ЗСУ постачанням сучасних гаубиць, які використовують 155-мм снаряди.

Наразі різниця у дальності стрільби гаубиць значно впливає на можливості тієї чи іншої сторони ефективно атакувати противника. Як відомо, натівський стандарт артилерії - це калібр у 155 мм, тоді як радянська система використовує 152,4-міліметровий калібр.

Ці 2,6 міліметра мають велике значення, бо впливають на розмір зарядної камори й розмір самого снаряда, який в Альянсу приблизно на 10% більший. Все це дає більшу дальність стрільби та могутність пострілу.

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