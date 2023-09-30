Терміни будівництва заводу прокоментував генеральний директор турецької компанії Baykar Халюк Байрактар.

На території України почнуть виготовляти відомі турецькі безпілотники Bayraktar через 1,5 року. В проект інвестують приблизно 100 млн доларів.

Приблизно через такий термін компанія-інвестор Baykar завершить будівництво першого відповідного заводу в Україні, заявив директор компанії Халюк Байрактар на Форумі оборонних індустрій в Києві.

"Будівництво вже розпочато. На його завершення знадобиться близько 1,5 року. Ми плануємо, щоб тут працювало мінімум 300 людей. Співпраця триває", - цитує бізнесмена "Укрінформ".

Наразі компанія одночасно реалізує 3 проекти в Україні: окрім будівництва заводу бойових дронів, Baykar вклав гроші у створення сервісного центру та головного офісу, зазначив Халюк Байрактар.

За словами очільника Baykar, створення заводу бойових дронів Bayraktar - одна з головних інвестицій. Це буде самодостатнє та взаємовигідне партнерство с Україною: зі своєї сторони Туреччина має БПЛА, а Київ - унікальні технології з виробництва двигунів, на базі яких й створюються дрони Bayraktar.

Водночас бізнесмен згадав про низку викликів, які наразі мають Україна та Туреччина у будівництві: "Це ланцюжок постачання, пошук і розвиток людського капіталу через вплив війни та нормативне середовище", - заявив він.

Туреччина стала світовим лідером у виробництві дронів

Раніше видання Bloomberg писало, що Туреччина стала світовим лідером у виробництві смертоносних дронів, завдячуючи компанії Baykar та зятю турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана - Сельджуку Байрактару, який є технічним директором та співвласником компанії.

ЗМІ згадувало, що успіхи компанії у виробництві зброї вийшли на новий рівень після наглядної демонстрації можливостей дронів Bayraktar на полі бою в Україні. Закордонні замовлення від інших країн світу зросли, що дозволило лідеру Турції посилити свій вплив на Близькому Сході, вказував Bloomberg.

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