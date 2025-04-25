Зокрема, про небезпечний союз згадали знову через удар по Києву.

Роль Північної Кореї у війні в Україні знову опинилася в центрі уваги після того, як президент України Володимир Зеленський заявив, що російська ракета, яка вбила 12 осіб у Святошинському районі Києві, може бути балістичною ракетою KN-23 (KN-23A) Пхеньяна, пише The Guardian.

"Наші спецслужби перевіряють усі деталі. Якщо підтвердиться, що ця ракета була вироблена в Північній Кореї, це стане черговим доказом злочинного характеру союзу між Росією і Пхеньяном", - зазначив Зеленський. Заяви українського глави держави нагадують про зростаючу залежність Кремля від солдатів, боєприпасів і, що особливо важливо, ракет Північної Кореї.

При цьому РФ і КНРД продовжують заперечувати повідомлення про те, що тисячі північнокорейських солдатів були відправлені восени минулого року в Курську область Росії. Обидві сторони також стверджують, що не здійснювали передачу зброї, що порушує санкції ООН.

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Однак, ґрунтуючись на супутникових знімках, перевірених відео з соцмереж, перехоплених військових звітах та інформації від розвідслужб України і Південної Кореї, експерти змогли отримати більш чітке уявлення про матеріальний внесок Північної Кореї в конфлікт, пише ЗМІ.

Крім великої кількості артилерійських снарядів (мільйони снарядів), КНДР поставила Росії системи залпового вогню, далекобійну артилерію, а також балістичні ракети, які почали використовуватися проти України ще наприкінці 2023 року.

"Згідно з повідомленнями української військової розвідки, до початку цього року Північна Корея поставила Росії 148 балістичних ракет KN-23 і KN-24. Саме такі ракети, імовірно, використовували в нещодавній атаці на Київ, унаслідок якої також постраждали щонайменше 90 осіб", - ідеться в матеріалі. Там також повідомляється, що KN-23 можуть нести боєголовки вагою до однієї тонни, що робить їх потужнішими, ніж аналогічні російські ракети.

Розслідування зафіксувало 64 поставки за 20 місяців - майже 16 000 контейнерів. Одна з останніх поставок була зафіксована 17 березня. Крім того, повідомляється, що внесок Північної Кореї становить до 70% усіх боєприпасів, що використовуються російською артилерією.

"Без підтримки Кім Чен Ина президент Путін навряд чи зміг би вести війну в Україні", - зазначив Г'ю Гріффітс, який з 2014 до 2019 року очолював групу експертів ООН з моніторингу санкцій проти КНДР.

Інші експерти зазначають, що КНДР надала Росії як застарілі або надлишкові боєприпаси, так і нове озброєння, яке тепер проходить бойові випробування в Україні. Серед нової зброї - понад 140 балістичних ракет серії "Хвасон-11", фрагменти яких було виявлено після удару по Україні в січні 2024 року.

Доповідь 38 North припускає, що що довше триває війна, то вища ймовірність, що Північна Корея постачатиме складніше озброєння, включно з керованими протитанковими ракетами, зенітними ракетами, балістичними ракетами середньої дальності та безпілотниками, спільно розробленими з Росією.

В обмін на смертоносну допомогу Пхеньяну Москва, ймовірно, надасть зброю та/або військові технології, ще більше зміцнюючи наступальні та оборонні можливості Північної Кореї як на Корейському півострові, так і за його межами".

Інші новини про роль КНДР у війні Росії проти України

Раніше УНІАН повідомляв, що Росія досі не програла війну в Україні тільки завдяки КНДР. "Внесок Північної Кореї був стратегічно важливим. Артилерійські снаряди Північної Кореї - це стратегічний імператив. Без північнокорейської підтримки Володимир Путін зазнав би невдачі", - сказав аналітик Г'ю Гріффітс.

Крім того, війна в Україні може зробити армію КНДР сильнішою. Частину військ Північної Кореї було знищено на Курщині, однак вони досі можуть засвоїти уроки на інших напрямках.

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