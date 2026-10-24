Німеччина закупить тисячі українських ракетодронів 'Барс', - Bloomberg

Однією з причин перегляду планів Берліна стали затримки з постачанням американських крилатих ракет Tomahawk і наземних ракетних комплексів Typhon.

Німеччина планує суттєво посилити власні можливості далекобійного ураження та веде переговори щодо закупівлі тисяч ракет європейського виробництва, в тому числі - українських. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, обізнані з перебігом переговорів.

Зокрема, за даними видання, Міністерство оборони Німеччини веде переговори з американською оборонною компанією Covenant щодо контракту вартістю понад 1 млрд євро на постачання тисяч крилатих ракет наземного базування Anthem.

Також Берлін обговорює з Україною можливість спільного виробництва та закупівлі крилатих ракет-дронів "Барс". Серед інших потенційних постачальників - нідерландська компанія Destinus, яка розробляє ракети Ruta, та німецько-британський оборонний стартап Hypersonica зі своєю надшвидкісною ракетою HS1.

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Джерела пояснили, що мета придбання тисяч нових дешевих ракет полягає в тому, щоб перевантажити ворожу протиповітряну оборону – перевантажити її чисельністю – щоб гарантувати, що атаки влучать у ціль.

Разом з тим однією з причин перегляду планів Берліна стали затримки з постачанням американських крилатих ракет Tomahawk і наземних ракетних комплексів Typhon. За даними Bloomberg, реалізація цих планів може відтермінуватися на строк до п'яти років.

Видання нагадало, що компанія Covenant у 2026 році відкрила завод у німецькому Лейпцигу. Початок виробництва ракет Anthem запланований на початок 2027 року.

За інформацією джерел, підприємство розраховує виготовити 1000 ракет до кінця 2027 року, а до 2028-го вийти на виробничу потужність у 5000 одиниць на рік. Covenant відмовилася надати подробиці щодо характеристик Anthem, але люди, знайомі з її розробкою зброї, розповіли, що її дальність польоту перевищує 2000 кілометрів.

Ракета-дрон "Барс": що про неї відомо

Як повідомляв УНІАН, ракета "Барс" українського виробництва добре зарекомендувала себе у війні.

"Барс" розробляють із 2023 року, однак перші фотографії з’явилися лише нещодавно. За цей час його конструкцію модернізували понад 40 разів. Наразі платформа має кілька варіантів. Дальність польоту окремих модифікацій сягає 1000 км, бойове навантаження – до 60 кг, а швидкість перевищує 700 км/год.

За заявленими характеристиками, "Барс" є модульною платформою, яку можна швидко адаптувати до конкретних місій. Передбачено три основні категорії її застосування: DeepStrike, MiddleStrike та FrontStrike. Зміна конфігурації дає змогу змінювати співвідношення між об’ємом паливних баків і масою бойової частини, створюючи різні модифікації.

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