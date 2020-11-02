В рамках міжнародного військово-технічного форуму «Армія-2020» в Росії були розкриті характеристики оновленого автомата Калашникова АК-12.
Відповідний ролик був опублікований на YouTube-каналі проекту «Калашников Media».
Автомат відрізняється поліпшеною ергономікою і стрілецькими характеристиками. Зброя має загальну довжину 880-940 міліметрів, довжина ствола становить 415 міліметрів. АК-12 розроблений під патрон 5,45х39 міліметрів, місткість магазину становить 30 патронів. Автомат має масу 3,5 кілограма.
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За словами представників концерну "Калашников", внаслідок доопрацювань автомат став більш зручним в плані використання і технічного обслуговування.
Оновлений АК-12 пройшов військову експлуатацію в частинах і підрозділах Міністерства оборони Росії.
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