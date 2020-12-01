У співпраці братимуть участь об’єднання промисловців та підприємців, а також космічні відомства двох країн.

Україна і Бразилія започаткували діалог з питань оборонної промисловості.

Про це йдеться у заяві на сайті Міністерства закордонних справ України.

"Сьогодні ми започаткували нову сторінку співробітництва України та Бразилії у сфері оборонної промисловості. Це нові можливості для українського експорту та торгівлі", - заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час відкриття першого діалогу оборонної промисловості між Україною і Бразилією у Києві.

Міністр підкреслив, що започаткування оборонного діалогу - це складова пріоритетного напряму діяльності МЗС з відкриття нових можливостей для українських компаній і промисловості.

За його словами, співробітництво України і Бразилії не має обмежуватися лише двосторонньою торгівлею, а і має передбачати амбітні плани спільного виходу на ринки третіх країн, зокрема в Латинській Америці, Азії, Африці та Європі.

"Цей діалог закладає надійну основу для взаємовигідного довготривалого співробітництва між представниками оборонних відомств і підприємств наших двох країн", - зазначив Кулеба.

Також міністр заявив, що консультації з бразильською стороною вже засвідчили зацікавленість бразильських підприємств сфери оборонно-промислового комплексу у встановленні діалогу з Україною. "Такий діалог Бразилія веде тільки з п’ятьма країнами: Аргентина, США, Португалія, Франція та Індія", - додав він.

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Кулеба нагадав, що минулого місяця провів відеоконференцію з бразильським колегою, міністром закордонних справ Ернесто Араужо. Тоді вони підтвердили обопільну налаштованість всебічно розвивати та поглиблювати відносини стратегічного партнерства.

За його словами, потужним поштовхом для розвитку українсько-бразильського партнерства має послужити візит президента Бразилії в Україну, який планується провести наступного року. "Він має відкрити нову сторінку у двосторонніх стосунках", - наголосив Кулеба.

"Ми започатковуємо діалог між об’єднаннями промисловців та підприємців двох країн, між космічними відомствами, активно готуємо чергове засідання Українсько-бразильської комісії з питань торговельно-економічного співробітництва", - додав він.

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Автор: Віталій Саєнко