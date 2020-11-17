PD-1 буде менший за інший безпілотник українського виробництва «Горлиця».

«КБ Луч» працює над розробкою українського ударного БПЛА «Сокіл-300». Проект коштуватиме близько 150 мільйонів гривень, а вартість одного апарата не перевищуватиме 40-45 мільйонів гривень.

Про це йдеться у сюжеті Радіо Свобода Донбас Реалії.

Читайте такожРосія має намір побудувати свою першу військову базу в Африці

У підприємстві кажуть, що за рік зможуть представити готовий до випробувань «Сокіл», розробку якого ведуть вже півтора року.

PD-1 буде менший за інший безпілотник українського виробництва «Горлиця», який використовують розвідники.

Новий БПЛА крім розвідувальних можливостей матиме ще й ударні. Апарат зможе піднімати на собі 8-10 кг вантажу і влучатиме у слабозахищені або легкоброньовані цілі.

Виробники кажуть, що після незначних доопрацювань, ударними можна буде зробити ті розвідкомплекси, які уже є в армії.

Новини на тему

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН