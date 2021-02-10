Зі знайдених уламків ентузіасти хочуть створити експозицію в Музеї загиблих літаків.

Біля селища Оліїв Тернопільської області ентузіасти розкопали американський винищувач Р-39 «Аерокобра» часів Другої світової війни.

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Як повідомляє «Суспільне», про це повідомив голова пошукової групи ГО “Пошук літаків в Україні” Андрій Кір’янов.

За його словами, в цьому районі 14-17 липня 1944 року під час Сандомірської операції йшли повітряні бої, літаків цієї моделі збили близько десятка. Остання згадка саме про цей літак датується 7 липня 1944 року.

«Знайшли місце падіння і епіцентр На глибині 1-1.5 метра дісталися до уламків. Багато гільз “Браунінг” калібром 12.7, а також 37 мм були, частини обшивки, залізо. Американці поставляли літаки з білою зіркою, Радянський союз, щоб дуже не заморочуватись просто замальовували зірки в червоний колір. Визначили траєкторію падіння. Літак з номером, що не завжди вдається визначити. Після миття ще деякі написи з'явилися на деталях", – розповів пошуковець.

Зі знайдених деталей ентузіасти хочуть створити експозицію в Музеї загиблих літаків.

Винищувач Bell P-39 Airacobra вироблявся в США з кінця 30-х років, а в роки Другої світової війни став одним з основних літаків Антигітлерівської коаліції. Приблизно половину від усіх вироблених літаків поставили в СРСР за програмою ленд-лізу (майже 5 тисяч одиниць).

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Автор: УНІАН