У Пхеньяні пригрозили, що Вашингтон може «зіштовхнутися з чимось поганим».

Північна Корея називає запуск ракет нового типу відповіддю на спільні військові навчання Південної Кореї та США.

Про це пише Reuters.

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«Ми висловлюємо глибоку стурбованість з приводу того, що глава США визнав винними у регулярних випробувальних стрільбах, здійснення права нашої держави на самооборону «порушенням резолюції ООН» і відверто розкрив свою глибоко вкорінену ворожість», – йдеться у заяві влади.

Зауваження Байдена КНДР назвала «неприхованим посяганням на право країни на самооборону». У Пхеньяні пригрозили, що Вашингтон може «зіштовхнутися з чимось поганим», якщо продовжить робити «божевільні зауваження».

КНДР стверджує, що «в жодному випадку не розробляє зброю, щоб звернути на себе увагу чи вплинути на політику».

Випробування відбулися усього за кілька днів після того, як держсекретар США Ентоні Блінкен, прибувши з офіційним візитом у Сеул, пообіцяв працювати над денуклеаризацією Північної Кореї, розкритикувавши її у «системних і широко поширених» порушеннях прав людини.

Що відбулося

У четвер, 25 березня, Північна Корея запустила дві балістичні ракети в бік Японії. Рада національної безпеки Сеула висловила "глибоку заклопотаність" і заявила, що розгляне ситуацію з безпекою на Корейському півострові в координації з США.

Своєю чергою прем'єр-міністр Японії Есіхіде Суга засудив запуск ракет Північною Кореєю, розцінюючи цей прецедент як загрозу миру і безпеці "його країні". Також він нагадав, що це Резолюція Організації Об'єднаних Націй.

26 березня BBC писало, що КНДР запустила тактичні ракети нового типу, і що всередині можуть бути важкі ядерні боєголовки.

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Автор: Яна Ставська