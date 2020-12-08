Модернізацію літака здійснювали фахівці Львівського авіаційно-ремонтного заводу.

Сорокова бригада тактичної авіації повітряного командування "Центр" отримала модернізований винищувач МіГ-29МУ1.

Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони України.

Модернізацію систем та обладнання ресурсних показників літака здійснили фахівці підприємства "Львівський державний авіаційно-ремонтний завод".

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Зокрема, на літак встановлено нову авіоніку та капітально відремонтовані двигуни.

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Автор: Надя Пришляк