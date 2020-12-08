Повітряні сили ЗСУ отримали модернізований винищувач МіГ-29 / фото mil.gov.ua
Сорокова бригада тактичної авіації повітряного командування "Центр" отримала модернізований винищувач МіГ-29МУ1.
Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони України.
Модернізацію систем та обладнання ресурсних показників літака здійснили фахівці підприємства "Львівський державний авіаційно-ремонтний завод".
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Зокрема, на літак встановлено нову авіоніку та капітально відремонтовані двигуни.
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