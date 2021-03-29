Приціл оснащений коліматорним індикатором для прицільного вогню вдень і системою нічного бачення.

Ізраїльська компанія Smart Shooter розробляє для Сил спеціальних операцій США новий розумний приціл IWOO (Individual Weapon Overmatch Optic).

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Повідомляється, що приціл можна буде використовувати вдень та вночі. Він зможе автоматично виявляти, підсвічувати та брати на супровід різні типи цілей, включаючи дрони.

Розробка прицілу IWOO: що відомо

Розробка прицілу ведеться з лютого 2020 року.

У березні 2021 року Smart Shooter офіційно представила і захистила проект.

IWOO розробляється на базі розумного прицілу Smash 2000 для автомата M4, самозарядної гвинтівки AR15 і снайперської гвинтівки M110.

Приціл оснащений коліматорним індикатором для прицільного вогню вдень та системою нічного бачення з виведенням зображення на екран для стрільби вночі.

Пристрій дозволить вести прицільний вогонь, в тому числі та по рухомих цілях, на дистанції до 300 метрів.

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Автор: Катерина Шварц