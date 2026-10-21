Росія різко прибрала флот із Середземного моря, - НАТО

Подібна ситуація востаннє спостерігалася у 2016 році.

Військово-морська присутність Росії в Середземному морі значно зменшилася, протягом приблизно двох місяців до початку вересня 2026 року в регіоні не було російських військових кораблів. Про це військовий чиновник НАТО та два аналітики розповіли Breaking Defense.

"Востаннє ми бачили відсутність там будь-якої російської присутності, зокрема сірих корпусів чи військових суден, у 2016 році", - заявив представник НАТО.

За його словами, однією з причин послаблення російських позицій стала втрата повноцінного доступу до військово-морської бази в сирійському Тартусі, адже після зміни влади в Сирії нове керівництво припинило дію попередньої угоди про оренду порту, що ускладнило забезпечення російських кораблів у регіоні. У серпні сторони домовилися про використання російських військових об'єктів у Тартусі та на авіабазі Хмеймім як центрів спільної підготовки сирійських і російських сил, проте це не означає автоматичного відновлення колишніх можливостей Росії з обслуговування флоту.

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Також представник НАТО заявив, російський флот наразі потребує допоміжних суден, щоб супроводжувати торговельні судна, зокрема судна так званого тіньового флоту.

"Прикладом цього є те, що російський флот постійно розміщує фрегати в Ла-Манші , і для того, щоб забезпечити їх постачанням, вони покладаються на ремонтне судно класу "Амур", призначене для доставки деталей або ремонту корабля, а не для поповнення запасів. Тому вони були змушені здійснювати перекидання з корпусу на корпус, що є справді небезпечним", - заявив чиновник.

За оцінкою представника НАТО, російські військові кораблі дедалі частіше залучають до супроводу торговельного судноплавства в Балтійському, Північному та Середземному морях. Тож, сукупність логістичних проблем, обмежених можливостей базування та зростання навантаження на військово-морські сили ускладнює підтримання постійної присутності Росії в Середземному морі.

"Ця діяльність з супроводу забирає цінні дні в морі для російського флоту та створює навантаження на їхню здатність генерувати військово-морські сили для інших місій", - сказав він.

Аналітики зазначають, нинішні труднощі можуть бути пов'язані з обмеженнями в ресурсах і готовності флоту, але в довгостроковій перспективі ситуація може змінитися. Безіл Джермонд, професор міжнародної безпеки в Ланкастерському університеті та запрошений науковий співробітник Центру стратегічних досліджень Королівського флоту, погодився, що обмежені можливості Росії на надводних територіях "все частіше переорієнтовуються" на охорону стратегічно важливих торговельних суден, включаючи тіньові флоти.

"У довгостроковій перспективі Росія зберігає як стратегічний інтерес, так і залишкову здатність відправляти військові кораблі в Середземне море - нинішня ситуація не є ні постійною зміною, ні тимчасовою аномалією; вона є результатом стратегічної та оперативної реальності, з якою стикається російський флот", - вважає аналітик.

Флот РФ в Середземному морі

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня в НАТО заявили, що військово-морський флот РФ з червня більше не присутній у Середземному морі, що є першим випадком за 10 років. Там заявили, що співвідношення союзних кораблів до російських суден становить три до одного, і не всі з них виконують завдання НАТО.

Згодом військово-морський флот Росії почав заводити у Середземне море кораблі. Зокрема, великий протичовновий корабель "Адмирал Левченко".

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