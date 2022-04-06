Javelin - це" повільна " ракета. І саме тому російські комплекси активного захисту можуть легко її знищити. Але є одне "але".

Протитанковий ракетний комплекс FGM-148 ​Javelin насправді вже добре знайомий українським бійцям, бо перші його партії потрапили до українського війська ще у 2018 році.

Напередодні російського масштабного вторгнення союзники України значно активізували постачання цих комплексів, сумарно надавши близько півтисячі пускових та понад тисячі ракет. А кількість ​Javelin, які направили Україні з 24 лютого, стане відома, скоріш за все, лише після перемоги.

Чому "Джавелин" крут

Треба одразу пояснити, що Javelin розроблявся у 80-ті роки у США і створювався спеціально для того, щоб знищувати радянські танки. З урахуванням їх особливостей, тактики використання та навіть місцевості, де ​Javelin буде їх знищувати.

Слід нагадати, що у часи Холодної Війни у Пентагоні розуміли, що найімовірніший наступ СРСР буде проходити у Європі й передбачатиме масоване використання бронетехніки. Тому була потрібна максимально проста у використанні зброя, яка буде знищувати цілі на середній дальності видимості у Європі, ігнорувати всі засоби протидії та убезпечувати оператора від вогню у відповідь.

Саме тому дальність пострілу ​Javelin становить 2,5 км, що є середнім значенням прямої видимості у Європі. Ракета має "м'який пуск" щоб не травмувати оператора, який стріляє з плеча. А атака танка йде згори, у башту, бо це найуразливіша зона машини із самою тонкою бронею.

А головне - ​Javelin відрізняє принцип "вистрілів та забув". Тобто на відміну від багатьох інших ПТРК, таких як "Стугна" або "Корсар", після пуску необхідності супроводжувати ціль у перехресті прицілу - немає.

Ракета ​Javelin має власну тепловізійну головку самонаведення та після захоплення цілі летить на неї самостійно, а оператор вже змінює позицію, що дозволяє йому уникнути вогню у відповідь.

Тобто Javelin в умовах війни проти РФ знаходиться у ситуації для якої він створювався з самого початку, а також постійно модернізувався.

Недоліки "Джавелин"

Звісно кожна зброя має свої плюси та мінуси. І головний з них у Javelin - ціна. Використання тепловізійної головки зробило його одним із найдорожчих ПТРК у світі. Вартість сучасної версії ракети оцінюється у понад 200 тисяч доларів, приблизно стільки ж коштує пускова. Для розуміння, це в 10 разів дорожче ніж вартість українських протитанкових комплексів.

Але зараз в умовах війни для України це, звісно, має просто мінімальне значення. І об’єктивно - це дійсно єдиний недолік цього ПТРК. Хоча можливо зустріти тези, зазвичай від російських "військових експертів", що ​Javelin має цілий ряд додаткових мінусів.

Зокрема, мовляв, 2,5 км - це мала дальність, бо російські танки можуть вести вогонь на 5 км. Але одразу слід згадати середню пряму видимість у Європі і той факт, що на 5 км російський танк може стріляти лише вкрай коштовною керованою ракетою. Тим більше побачити розрахунок ПТРК з танка на відстані навіть 1 км - малореальна задача.

Інша російська теза про "недолік" ​Javelin - це "повільна" ракета, яка летить на максимальну дальність близько 13 секунд. І саме тому російські комплекси активного захисту можуть легко її знищити.

Але справа в тому, що жоден серійний російський танк немає комплексу активного захисту. Замість нього російські танкісти наварили "мангали" на башти машин, які, як виявилось мають ефективність близько нуля.

FGM-148 Джавелин - характеристики