Імовірно, у ракети буде дальність до 1,5 тисячі кілометра і гіперзвукова швидкість в 6 махів.

У Росії розробляють гіперзвукову ракету "Гремлін", яку випробують у 2023 році.

Про це повідомляє видання "Вести", у розпорядженні якого з'явився графік виконання робіт.

Нова гіперзвукова керована ракета (ГЗКР) повинна вийти на державні спільні випробування у 2023 році. Згідно з документами, дослідно-конструкторська робота (ДКР) "Гремлін" стартувала в листопаді 2018-го. Тоді Міноборони підписало контракт на виконання замовлення з корпорацією «Тактичне ракетне озброєння».

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В якості складової частини ДКР "Гремлін" в контрактах згадується створення і випробування "вироби 70". Під цим позначенням відомий прямоточний ракетний двигун, проектований в ТМКБ "Союз" для гіперзвукових ракет.

За даними видання, у ГЗКР буде дальність до 1,5 тисячі кілометра і гіперзвукова швидкість в 6 махів.

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Автор: УНІАН