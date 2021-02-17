За даними розвідки, в 2020 році російську армію вразила епідемія коронавірусу, але це приховують від громадськості.

У 2020 році Росія продовжувала нарощування і модернізацію Збройних сил на західному напрямку.

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Як повідомляє ERR, про це йдеться у щорічному звіті департаменту зовнішньої розвідки Естонії (Välisluureamet/VLA). За оцінкою розвідників, немає жодних ознак зміни Росією своєї довгострокової стратегії - нарощувати готовність до повномасштабного протистояння з НАТО.

Зазначається. що протягом минулого року в російській армії розвивалася епідемія коронавірусу, хоча її і приховували від громадськості. Хворі і померлі були в тому числі і серед вищого командного складу ЗС РФ. Проте, це не позначилося на загальному розвитку і потенціалі російських військ.

Протягом року РФ продовжила формування нових дивізій, а також модернізацію і розгортання ракетних озброєнь на західному напрямку.

За інформацією VLA, в Калінінградській області в 2019 році був створений новий танковий полк, а минулого року - нова мотострілецька дивізія, яка стала вже шостою за рахунком дивізією за сім років, створеною Росією на західному напрямку.

Паралельно йде розгортання на узбережжі Фінської затоки ракетних систем берегової оборони "Бал" з дальністю дії в 120 км.

Велику увагу Росія приділяє реформі повітряно-десантних військ (ВДВ), які мають бути готові як до локальних конфліктів, так і до повномасштабної війни.

До сьогодні Збройні Сили РФ вважали своїм наріжним каменем перевагу в ракетних системах ближньої і середньої дальності та повну перевагу по тактичним ядерним боєголовкам, але після припинення дії Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) російське керівництво почало турбуватися про збереження цієї переваги.

Москва намагається не допустити розміщення американського ракетного озброєння в Європі і пов'язаного з цим паритету сил.

"Російське керівництво як і раніше стурбоване інфраструктурою американської системи протиракетної оборони Aegis Ashore в Європі, оскільки, на думку Росії, протиракетна оборона заважає їй загрожувати НАТО ядерним нападом", - йдеться в звіті.

Попри зовнішньополітичні декларації про протилежне, Росія минулого року продовжувала проводити в старому обсязі навчання і розвідувальні польоти в Західному військовому окрузі. Цього року також очікується проведення чергових великих навчань на європейському напрямку "Захід 2021", на яких, як правило, відпрацьовується війна з НАТО в регіоні Балтійського моря.

За оцінкою VLA, навчання "Захід" цього року можуть пройти в новій обстановці з урахуванням ситуації в Білорусі і можливої участі в них Китаю. При цьому розвідники зазначають, що Білорусь на сьогодні можна назвати "білоруським військовим округом" Росії.

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Автор: Дмитро Захаров