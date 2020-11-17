Росія планує побудувати базу військово-морських сил в Судані.
Міноборони РФ оприлюднило текст відповідної угоди. Про це повідомляє Голос Америки.
Згідно з угодою, Судан надасть Росії у безкоштовне користування ділянку землі та можливість користуватись портовою інфраструктурою.
Як відомо виданню Defense News про угоду, база складатиметься з логістичного центру, де буде розміщено до 300 людей а також судноремонтного блоку. Там зможуть перебувати до чотирьох кораблів ВМС, включаючи з атомними двигунами. Росія ж погодилась безкоштовно постачати зброю та військове устаткування для повітряної оборони бази.
Ця база стане першою базою Росії в Африці з часу розвалу СРСР, який мав базу в Сомалі.
Становище Судану на міжнародній арені
Минулого місяця США оголосили про плани виключити Судан з переліку країн-спонсорів тероризму, після відставки Омара аль-Башира внаслідок масових протестів у 2019 році. Саудівська Аравія і ОАЕ залишаються важливими гравцями в Судані і надають фінансову допомогу новому уряду.
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