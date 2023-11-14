Окупанти заявили про новітнє озброєння для винищувачів 5-го покоління.

Росіяни заявили, що покажуть на Міжнародній авіаційно-космічній виставці Dubai Airshow 2023 своє новітнє озброєння.

В компанії "Рособоронекспорт" заявляли, що вперше буде представлено військово-транспортний літак Іл-76МД-90А(Е), озброєння для винищувачів п'ятого покоління, зокрема авіаційні керовані ракети класу "повітря-повітря" РВВ-МД2 і РВВ-БД, крилату ракету Х-69 та бойовий вертоліт Ка-52.

В Defence Express розповіли більш детально про ці ракети. Так, у серпні Росія оголосила про появу ракети РВВ-МД2 для винищувачів Су-57. Її створено на базі ракети РВВ-МД (2009 рік), яка є подальшим розвитком радянської Р-73.

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"Цікавим є питання, а що ж унікального є в ракеті РВВ-МД2, оскільки позиціонується вона саме як "нова" і "не имеющие аналогов в мире", - зазначають у статті.

Заявлялося, що нова версія ракети має збільшену до 50 кілометрів дальність ураження та більшу стартову масу (117 кг проти 106). Також РВВ-МД2 має більшу довжину - 3100 мм, попри заяви росіян, що вона буде "компакнтнішою". Розмах крил (рулів) зменшився з 510 до 434 мм. Вона має інерціальну систему управління і лінію радіокорекції, а також багатоелементну дводіапазонну інфрачервону головку самонаведення з підвищеною завадозахищеністю.

Ракету РВВ-БД "Рособоронекспорт" характеризує як "уникальную" и "не имеющую аналогов". Однак видання зазначає, що вона є лише експортною версією ракети Р-37М, яку прийняли на озброєння в 2014 році.

Ця ракета має дальність до 200 км, може знищувати цілі на висоті до 25 км. Важить вона 510 кг (60 кг - бойова частина). Має інерціальну систему наведення з радіокорекцією на початковій ділянці та активним радіолокаційним самонаведенням на кінцевій ділянці польоту ракети.

Крилата ракета Х-69, яку окупанти представили на виставці "Армия-2022" цього серпня, за словами експертів, є модифікацією ракети Х-59МК2. Заявлена дальність - 290 км, маса - 710 кг (310 кг - бойова частина), а швидкість - 700-1000 км/год.

Виставка озброєння в Дубаї: що відомо

Подія розпочалася цього понеділка і триватиме до п'ятниці, 17 листопада. "Ростех" заявляв, що вони представлять близько 200 зразків продукції військового, подвійного і цивільного призначення.

Вчора стало відомо, що росіяни вже представили свою нову розробку - автоматизований комплекс з протидії малорозмірним безпілотникам.

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