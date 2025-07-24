Досі цей "передовий" танк був не потрібен навіть російській армії.

Росіяни намагаються врятувати свій мертвонароджений проект танку Т-14 "Армата" і пропонують Індії придбати ліцензію на нього. Про це пише польский військово-аналітичний портал ZBiAM.

Днями індійські ЗМІ повідомили, що російський виробник танків "Уралвагонзавод" начебто зацікавлений у співпраці з індійською промисловістю. Зокрема росіяни висловили зацікавленість у налагодженні співпраці з індійськими зброярами щодо розробки основного бойового танка наступного покоління. Представники "Уралвагонзаводу" наголосили, що "Армата" начебто є саме тією машиною, яка стане ідеальним наступником для індійського Т-72 "Аджея".

Справа в тому, що Індія вже давно оголосила про намір створити власний танк, який замінить застарілі радянські танки в індійській армії. І росіяни пропонують індійцям не винаходити власний танк, а знову взяти за основу російський проект і працювати вже з ним.

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Як зазначає портал ZBiAM, сама ідея побудувати індійський танк нового покоління на платформі російської "Армати" не є новою. Т-14 розглядався індійською стороною як потенційний варіант ще у 2015 році. Але зрештою ні до чого конкретного тоді не домовилися, і наразі немає інформації, що індійці зацікавлені в "Арматі" сьогодні. Натомість цілком зрозумілим є інтерес російського "Уралвагонзаводу", який не зміг продати "Армату" навіть російській же армії.

"Заява представників російської компанії може бути результатом фінансових та технічних проблем, пов'язаних з програмою "Армата" та російськими програмами бойових машин наступного покоління. Потенційна співпраця з Індією, безумовно, допомогла б подолати принаймні деякі з труднощів", – пишуть польські аналітики.

Що не так із танком Т-14 "Армата"

Т-14 "Армата" — це російський основний бойовий танк нового покоління, представлений у 2015 році. Він створений на універсальній гусеничній платформі "Армата" і позиціонується як технологічно просунутий танк із безпілотною баштою, автоматом заряджання, активним захистом, цифровими системами управління боєм та потужною 125-мм гарматою.

Однак навіть російська армія не хоче його купувати через низку причин. По-перше, танк вийшов занадто дорогим. За різними оцінками, вартість одного Т-14 перевищує $3–5 млн, що значно дорожче за серійні Т-72 чи Т-90. У серійному виробництві він виявився економічно недоцільним для масового оснащення армії.

Танк має купу невирішених "дитячих хвороб". Він має проблеми з трансмісією, електронікою, надійністю силових установок і складністю обслуговування. Про це свідчили навіть джерела у самій російській оборонній галузі.

На тлі сучасної війни в Україні, де танки знищуються дронами, артилерією й протитанковими засобами на великій відстані, інвестиції у дорогу бронетехніку такого типу виглядають недоцільними навіть для російського командування. Самі ж російські військові віддають перевагу модернізованим, дешевшим і масовим Т-72 та Т-90.

У підсумку Т-14 "Армата" став радше пропагандистським символом, ніж реальною бойовою одиницею.

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