Ракети призначені для враження усіх типів бронетехніки, зокрема з наявним активним захистом.

В рамках військово-технічної співпраці з Росією Збройні сили Білорусі отримали першу партію керованих ракет 9М120 "Атака".

Про це повідомляє Український мілітарний портал із посиланням на Міністерство оборони Республіки Білорусь.

Зазначається, що керовані ракети з кумулятивною бойовою частиною 9М120 можуть застосовуватись з наземних та повітряних носіїв. Вони призначені для враження усіх типів бронетехніки, зокрема з наявним активним захистом.

Саме за рахунок цих ракет армія Білорусі планує повністю оновити арсенал даного типу озброєння.

Також ракета випускається з фугасною бойовою частиною (індекс 9М120Ф). Вона призначена для знищення вогневих точок та оборонних споруд, а також легкоброньованої техніки та живої сили.

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У серпні 2020 року Москва і Мінськ домовилися про постачання в Білорусь кількох типів військової техніки.

Повідомляється, що підписано низку взаємовигідних контрактів на поставку, ремонт та обслуговування продукції військового призначення для потреб Збройних сил.

Основними з яких стали: контракт на поставку двох батальйонних комплектів БТР-82А виробництва ПАТ "Арзамаський машинобудівний завод" і контракт на поставку першої партії з чотирьох вертольотів Мі-35М.

Також підписано план взаємодії з ВАТ "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" на 2021-2025 роки з питань поставки сучасних зразків систем протиповітряної оборони до 2025 року.

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Автор: Тамара Отовська