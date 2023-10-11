В Міноборони України розкрили можливості зброї, яку незабаром отримають ЗСУ.

У Міноборони України розповіли про антидронову мобільну систему малої дальності Тerrahawk Paladin. Певна кількість цих найсучасніших систем буде передана Україні в межах оголошеного сьогодні Великою Британією чергового пакету військової допомоги, повідомляє Military Media Center.

Комплекс виробила британська MSI Defence Systems. Він призначений для ефективного мобільного захисту військових та критичних інфраструктурних об’єктів від широкого спектру БПЛА-загроз.

Система виготовлена у вигляді мобільної платформи, яка може доставлятися до точки розгортання на вантажівці, що відповідає стандарту НАТО Demountable Rack Offload and Pickup System.

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Головним озброєнням установки є 30-мм автоматична гармата Mk44 Bushmaster II, оснащена системою подвійного живлення. Завдяки цьому можна використовувати два різні типи боєприпасів, в тому числі з програмованим підривом. За словами військових, Terrahawk здатний знищувати цілі на дальності до 2 км.

У комплексі також є радіолокаційна система з активними фазованими антенними решітками, що дозволяє вести спостереження за цілями на 360 градусів. Керування системою здійснюється за допомогою виносних пультів.

Також система обладнана оптико-прицільною станцією SATOS з денними та тепловізійними камерами, які допомагають виявляти потенційні загрози у несприятливих ситуаціях або вночі.

Зазначається, що цілі комплекс відстежує за допомогою штучного інтелекту. Система вираховує не тільки балістичну компенсацію, а й має покращений алгоритм розпізнавання цілей, розроблений польською компанією Advanced Protection Systems.

Водночас, ця система може відстежувати кілька цілей одночасно, повідомляючи точне тривимірне розташування об'єкта в режимі реального часу. А завдяки штучному інтелекту Terrahawk класифікує літальні об’єкти, і, таким чином, розрізняє БПЛА і птахів.

У Міноборони наголосили, що Terrahawk Paladin забезпечуватиме значні тактичні та стратегічні переваги в порівнянні зі стаціонарними системами ППО.

Британія оголосила новий пакет військової допомоги Україні

Сьогодні, 11 жовтня, стало відомо, що Британія оголосить про військову допомогу Україні на понад 120 мільйонів доларів. До нього зокрема входитиме обладнання, яке допоможе Україні розмінувати поля, підтримувати транспортні засоби та зміцнювати оборонні укріплення для захисту критичної національної інфраструктури.

Також на початку жовтня стало відомо, що Україна почне виробляти гаубиці для ЗСУ спільно із британськими компаніями.

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