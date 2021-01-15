За попередніми висновками, виробництво снарядів здійснювалося кустарним способом в непристосованих приміщеннях.

На Сумщині контррозвідка Служби безпеки України викрила та блокувала схему постачання частинам Збройних сил снарядів, які не відповідають технічним умовам.

Читайте такожМайже 100 тисяч боєприпасів і понад 137 кілограмів тротилу вилучили СБУ зі схронів бойовиків (фото)Про це повідомляє прес-центр СБУ.

За даними досудового слідства, київська комерційна структура уклала державний контракт з Міністерством оборони на виготовлення та постачання артилерійських снарядів.

"Оперативники СБУ задокументували, що комерційна структура в межах державного оборонного замовлення отримала понад 50 млн грн, при цьому виготовлені за держзамовленням снаряди виявилися непридатними для використання", - йдеться у повідомленні.

Викриття схеми виготовлення небезпечних снарядів: що ще відомо

Організоване ділками виробництво снарядів, за попередніми висновками, здійснювалося кустарним способом в непристосованих приміщеннях.

Згідно з проведеними дослідженнями, виготовлена у такий спосіб військова продукція не відповідає технічним умовам і не може бути прийнята на озброєння ЗСУ. У зв’язку з цим зазначені снаряди вилучені з можливого використання.

Під час обшуків в офісних приміщеннях та помешканнях фігурантів правоохоронці вилучили технічну та фінансово-господарську документацію, комп’ютерну техніку та інші докази протиправної діяльності.

У межах раніше розпочатого кримінального провадження за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України триває досудове розслідування з метою встановлення всіх осіб, причетних до злочинної схеми.

Перевіряються дії керівництва та менеджменту підприємств щодо можливого умисного вчинення шкоди обороноздатності держави.

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Автор: Таня Поляковська