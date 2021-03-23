Випробування відбулися в лютому 2021 року і були визнані успішними.

Агентство перспективних оборонних розробок Міністерства оборони США випробувало нейромережеві алгоритми віртуальним повітряним боєм "двоє проти одного".

Новий етап випробувань штучного інтелекту отримав назву Scrimmage 1, як пише Flightglobal.

Новий етап випробувань віртуальним повітряним боєм "двоє проти одного" проводився в лабораторії прикладної фізики Університету Джонса Хопкінса. У цьому повітряному бою два винищувачі F-16 Fighting Falcon під управлінням штучного інтелекту діяли в групі і вели бій проти одного такого ж літака. Останній теж керувавлявся нейромережевим алгоритмом.

Під час нового етапу випробувань, на відміну від попередніх, нейромережеві алгоритми вели не тільки ближній маневрений повітряний бій, а й діяли на відстані від противника, виявляючи його за допомогою радарів і вражаючи ракетами на віддалі.

Випробування із залученням штучного інтелекту в США

Випробування нейромережевих алгоритмів маневреним повітряним боєм проводяться американськими військовими в рамках програми ACE (Air Combat Evolution, розвиток повітряного бою). За програмою ACE в 2020 році були проведені три етапи випробування віртуальним повітряним боєм «один на один». На третьому етапі штучний інтелект виступив проти льотчика-людини і переміг.

До кінця 2021 року агентство планує провести випробування нейромережевих алгоритмів на невеликих безпілотних літальних апаратах. Ними штучний інтелект вже буде керувати без втручання людини. У 2023-2024 році планується провести випробування навчального літака L-39, повністю керованого системою штучного інтелекту. У тому ж році будуть проведені випробування такого літака повітряним боєм.

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Автор: Олег Давигора