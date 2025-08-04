"‎Шахеди"‎ летять до пекла: головна новинка українського ОПК

Україна хоче раз і назавжди закрити своє небо для нав'язливих російських "‎Шахедів"‎ за допомогою дронів-перехоплювачів. У перспективі така зброя може стати універсальною – і це буде черговою революцією в світі безпілотних систем.

У липні віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що Україна готова законтрактувати всі дрони-перехоплювачі, які українські підприємства зможуть виготовити до кінця року.

"‎Держава готова законтрактувати все, що до кінця року зможуть виробити компанії"‎, – написав державний діяч на своїй сторінці, додавши, що нещодавно одразу три українські дрони-перехоплювачі отримали державні контракти.

Сумарно на кінець липня держава уклала 4 таких контракти на 3 мільярди гривень.

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У свою чергу, новий міністр оборони України Денис Шмигаль заявив, що нещодавно мали місце перемовини з великими держбанками щодо кредитування виробників дронів під державні гарантії.

Це все наочно демонструє нагальність потреби держави у нарощуванні виробництва саме цієї техніки. Але чи дійсно вітчизняні дрони-перехоплювачі зможуть стати спасінням проти російського терору?

Війна в небі: російські "‎Шахеди"‎ і трохи економіки

Однією з найбільших проблем для України є російські "‎Шахеди" – дрони-камікадзе великої дальності, створені на базі іранського апарату типу Shahed.

Приблизна собівартість одного "‎Шахеда"‎ становить десь 200 тисяч доларів. Тому навіть якщо вдасться збити половину з запущених БПЛА, це ефективна зброя, яка може вражати об’єкти значно більшої вартості та стратегічної важливості.

Відносно низька собівартість дозволяє росіянам будувати "‎Шахеди"‎ у величезній кількості.

Раніше у Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що росіяни на місяць виробляють понад 5000 далекобійних дронів, половина з яких є справжніми "Шахедами", а інша половина – імітаторами.

На думку американського Інституту вивчення війни, восени РФ зможе використовувати для ударів по Україні до 2000 безпілотників за один раз (хоча й далеко не кожної ночі).

Вже зараз цифри виглядають більш ніж загрозливо, адже кількість запущених за раз "‎Шахедів" може становити приблизно 500 одиниць, а загалом, станом на червень, Росія використала понад 28 тисяч "Шахедів".

На перший погляд, "Шахед" є "ідеальною мішенню" для зенітних ракетних комплексів, адже останні можуть знищувати широкий спектр цілей – починаючи від розвідувальних БПЛА і закінчуючи винищувачами.

У той же час, зенітні ракети мають великий недолік. Мова про їхню ціну.

Так, вартість однієї ракети для зенітного ракетного комплексу Patriot становить близько 3-4 мільйонів доларів. Ракета типу IRIS-T коштує дешевше, але це не рятує ситуацію – звичайна версія класу "повітря-повітря" (версія "поверхня-повітря" має не дуже суттєві відмінності) обійдеться приблизно у 900 тисяч євро.

Тобто, незалежно від їхньої ефективності, зенітні ракети є "золотими".

Тим паче, що далеко не кожна ракета влучає в ціль. Наприклад, для того, щоб збити шість російських балістичних ракет, потрібно близько десяти ракет Patriot, які загалом коштують 30 мільйонів доларів.

Для протидії російським БПЛА потрібна більш дешева та масова зброя.

Свого часу високу ефективність проти "‎Шахедів" демонстрували мобільні вогневі групи, оснащені кулеметами та переносними зенітно-ракетними комплексами. Але згодом вони втратили ефективність.

Справа в тому, що росіяни почали запускати дрони на висоті 2-4 кілометри, де наземним групам стало важко їх збивати, адже, наприклад, максимальна висота цілі у випадку із ПЗРК Stinger становить близько 3800 метрів.

За словами експерта із систем РЕБ і зв'язку Сергія "Флеш" Бескрестнова, сьогодні ефективність мобільних вогневих груп не перевищує 20%. Олександр Сирський свого часу казав про ефективність на рівні 40%. Втім, у будь-якому разі, цього недостатньо.

Нарешті, захистити від "‎Шахедів" можуть системи радіоелектронної боротьби, але проблема полягає в тому, що нові версії російських БПЛА можуть бути нечутливими до такої перешкоди. Окрім того, збитий з пантелику дрон все ще становить небезпеку, адже його бойова частина має вагу щонайменше 50 кілограмів.

Нестандартна зброя для нестандартної війни

І тут на сцену виходять дрони-перехоплювачі.

Спробуємо зрозуміти, чим насправді вони є, і чому до цієї зброї останнім часом прикуто стільки уваги.

Якщо коротко, мова йде про безпілотний літальний апарат, який повинен знищувати повітряні цілі – тобто, виступати чимось на кшталт ерзац-протиповітряної оборони.

Вважається, що вперше вітчизняні розробники представили проєкт безпілотника-перехоплювача під назвою Fowler восени 2022 року. Апарат мав скромні характеристики та міг перехопити ціль на висоті до 1000 метрів та дальності до 1500 метрів.

З його поміччю можна було ефективно перехоплювати радше комерційні Mavic’и, аніж розвідувальні БПЛА. Тим паче, такий апарат був неефективний проти "‎Шахедів"‎.

Проте, перехоплювачі швидко еволюціонували, адже Україна зрозуміла, що вони можуть вирішувати цілий спектр завдань і вражати широке коло цілей.

"Дрони-перехоплювачі, які у нас вже виготовляються, орієнтовані на перехоплення "‎Шахедів" з гвинтовими двигунами, які мають швидкість 180 кілометрів на годину, тоді як перехоплювачі мають швидкість під 300", – говорить УНІАН директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

Загалом, розвиток українських дронів-камікадзе можна розділити на три етапи:

Створення камікадзе "‎поля бою"‎; Створення перехоплювачів великої дальності (до 60 км); Створення "вбивць Шахедів"‎ (з дальністю в сотні кілометрів).

Україна де-факто вже реалізувала перші два етапи, тоді як реалізація третього почалася навесні 2025-го і триває по цей день.

Як саме виглядають дрони-перехоплювачі?

Якісь конкретні ознаки таких апаратів виділити важко, адже ззовні вони можуть майже ніяк не відрізнятись від звичайних БПЛА. Головною відмінністю є програмне забезпечення, яке дозволяє ефективніше вражати цілі в повітрі.

Існує кілька типів перехоплювачів:

Дрони-камікадзе – це дешеві FPV-дрони, які вражають у ціль;

– це дешеві FPV-дрони, які вражають у ціль; Дрони " фізичного " типу – вони ловлять ворожі БПЛА за допомогою сітки або збивають іншими приладами;

" " – вони ловлять ворожі БПЛА за допомогою сітки або збивають іншими приладами; Дрони-глушилки – працюють як станції РЕБ, що глушать сигнали управління та навігацію ворога.

Зазвичай перехоплювачами є FPV-дрони, адже вони дешевші і більш прості у використанні.

Раніше виробник безпілотників Sky Defenders випробував перехоплювач зі встановленим на ньому дробовиком. Цей напрямок є перспективним, але потребує більших зусиль: як від розробників, так і від операторів БПЛА.

Перехоплювачі можуть мати різні аеродинамічні схеми. Вони можуть бути як квадрокоптерами (тобто, мати чотири несучих гвинта), так і виступати апаратами літакового типу (тобто, бути чимось на кшталт невеликих безпілотних літаків).

Кожний тип має свої переваги.

Мультикоптерні перехоплювачі простіші‎, ніж перехоплювачі літакового типу, та мають кращу маневреність.

У той же час, перехоплювачі-"літаки" можуть похвалитися більшою дальністю застосування, яка сягає десятків кілометрів. Окрім цього, вони швидші.

Але головною перевагою дронів-перехоплювачів є їхня ціна.

За даними кластеру для розвитку військових технологій Brave1, ціна перехоплювача VB140 Фламінго літакового типу становить 48 000 грн, тоді як "Чайка" коштує 39 900 гривень.

Найдорожчим у списку виявився реактивний Bullet, ціна якого складає 1 130 000 гривень, тоді як найдешевшим є ЯН 1502 з цінником у 30 000 грн.

Серед коптерів розкид цін набагато більший – вони стартують від 12 800 гривень (DroneHunter Varta) до 2 257 000 гривень ("СКОПА-ПОВІТРЯ 2.8").

Призначений для знищення "Шахедів" перехоплювач "Багнет-АА" коштує 98 500 гривень. Таким чином, він обійдеться принаймні в кілька десятків разів дешевше, ніж "Шахед".

Тривалість польоту дрону становить 20 хвилин. При максимальній швидкості "Багнета" у 250 км/год можна з легкістю наздогнати повітряну ціль, якщо вона знаходиться неподалеку.

Одним з останніх вітчизняних перехоплювачів став ODIN Win_Hit від команди українського miltech проєкту ODIN. Він нещодавно пройшов успішне випробування і вже застосовується для знищення в повітрі ворожих БПЛА.

Характеристики ODIN Win_Hit:

Крейсерська швидкість – 200-220 км/год;

Атакуюча швидкість – 280-300 км/год;

Загальна тривалість місії польоту – 7-10 хвилин.

Дрон можна використовувати як вдень, так і вночі. Діапазон висот для ефективного ураження становить від 100 до 5000 метрів.

ODIN Win_Hit можна запускати, використовуючи наземний багаторазовий мобільний пусковий комплекс або ручну пускову платформу багаторазового застосування. Також його можна запускати з повітря, використовуючи спеціальну баражуючу платформу-носій.

Дрони-перехоплювачі: наскільки вони ефективні

Як би красиво не виглядали цифри, але вони мало що означають без розуміння реальної ефективності тієї чи іншої зброї.

Наразі спеціалісти сходяться в одному – ефективність перехоплювачів досить висока.

За словами OSINT-дослідників, ще станом на листопад минулого року було зафіксовано 870 унікальних збиттів українськими FPV-дронами, з яких 850 припадає на розвідувальні та ще 20 – на ударні БПЛА.

А як щодо "Шахедів"? Експерти впевнені – проти далекобійних дронів перехоплювачі також виявилися доволі ефективними.

"На сьогодні маємо значну кількість доведених фактів, коли дрони-перехоплювачі вартістю у п’ять тисяч доларів збивали "Шахед" вартістю до 200 тисяч доларів". – розповідає УНІАН Сергій Згурець.

Проте, останнім часом з’явилася принципово нова проблема, а саме – реактивні "‎Шахеди", швидкість яких може сягати 500 км/год. Москва вже почала використовувати їх проти України.

"Це суттєво новий виклик і поки що ми не можемо чітко зрозуміти, чи можна перехоплювати реактивні "‎Шахеди" дронами-перехоплювачами", – вважає директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express.

Вочевидь, паралельно зі створенням дронів-перехоплювачів, Україні доведеться створювати і нові зенітні засоби.

На думку Сергія Згурця, це можуть бути дешеві зразки ракетного озброєння. Це можуть бути ракети з лазерним наведенням або керовані ракета класу "повітря – повітря" малого радіуса дії з інфрачервоною системою самонаведення типу Р-73.

Раніше Україна вже встановлювала авіаційні ракети цього типу на безпілотні катери. Альтернативою можуть стати американські AIM-9, які також мають інфрачервону систему самонаведення (їх, до речі, також встановлювали на безпілотні човни).

З тим, що Україна зможе знайти ефективну зброю проти реактивних "‎Шахедів", згодні й інші фахівці військової галузі.

"Розуміючи дії ворога щодо збільшення швидкості "‎Шахедів", ми вже передбачаємо можливість створення наших дронів-перехоплювачів на реактивних швидкостях, але тоді ми будемо ставити замість електричного двигуна двигун реактивний", – говорить УНІАН авіаційний експерт та заступник директора виробника засобів РЕБ Анатолій Храпчинський.

За словами фахівця, швидкість потрібна перехоплювачу, в першу чергу, у тому випадку, коли немає чіткої координати цілі. Але існує альтернативний шлях вирішення проблеми реактивних "‎Шахедів".

"Якщо у нас буде якісна координата цілі, яка постійно відслідковується засобами детекції – тут можна казати і про активну, і про пасивну радіолокацію – тоді ми зможемо будувати траєкторію засобу, який треба перехопити, і розуміти точку, в якій його треба збити. Тоді швидкості вже не будуть мати великого значення", – додає фахівець.

Варто також сказати, що сам реактивний "‎Шахед", м’яко кажучи, далеко не ідеальний.

У порівнянні з класичним "‎Шахедом" він дорожчий, а також має гіршу дальність і маневреність. У минулому році портал Defense Express повідомив, що Росія хоче продавати реактивні "Шахеди" за ціною у 1,4 мільйона доларів за один екземпляр – це ціна сучасної крилатої ракети.

Можна сказати простіше – росіяни не зможуть виробляти ці апарати у таких же кількостях, як і звичайні "Шахеди". А отже, загроза з боку гвинтових "Шахедів" буде залишатись на порядку денному.

Шахедний терор – чого чекати українцям

Таким чином, Україна отримала доволі ефективний засіб для протидії "шахедній" навалі росіян.

Сьогодні дрони-перехоплювачі можуть виступати в якості реальної альтернативи зенітній артилерії, ЗРК, винищувачам, а також мобільним вогневим групам.

Водночас, вони не зможуть замінити їх в повній мірі. Адже "Шахеди" еволюціонують – з’являються більш висотні, більш швидкі та більш "живучі" БПЛА.

Іншими словами, проблему дронів-камікадзе великої дальності не можна вирішити за допомогою виключно одного типу озброєння. Це комплексне завдання, яке потребує системного підходу.

Наскільки його вдасться реалізувати – інше питання. Вочевидь, це потребує грошей, зусиль та часу. А також системної допомоги Заходу, з якою останнім часом справи йдуть не дуже добре.

Можна припустити, що в майбутньому ми побачимо набагато більше дронів-перехоплювачів.

Причому деякі з них стануть в повній мірі багатофункціональними – тобто, з однаковою ефективністю зможуть вражати як повітряні, так і наземні, а також невеликі морські цілі.

Кроки до цього робляться вже зараз, а отже попереду на нас може чекати нова революція у світі безпілотних систем.