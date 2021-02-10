Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба просив НАТО проводити більше військових навчань на території України.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та генеральний секретар Організації північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг обговорили проведення навчань «Непорушна стійкість» (Coherent Resilience) в Одесі у вересні цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Шмигаль сказав у Брюсселі на спільній прес-конференції з Столтенбергом, яка транслювалася онлайн.

"Ми запропонували Альянсу наше бачення щодо практичного масштабу застосування Партнерства розширених можливостей. Ми зацікавлені в розширенні співпраці з Альянсом у галузі безпеки в Чорному морі. Сьогодні ми з генеральним секретарем НАТО, паном Столтенбергом обговорили перспективи поглиблення практичної співпраці з Альянсом, підготовку стадії реалізації штабних навчань у Чорному морі, які називаються «Непорушна стійкість» і будуть проведені в Одесі у вересні 2021 року", - сказав Шмигаль.

Окремо Шмигаль нагадав, що президент України у щорічному посланні до Верховної Ради наголошував, що Україна цього року має намір розпочати будівництво двох військово-морських баз на Чорному і Азовському морях.

"Ми будемо робити це і в межах закладеного бюджету, а цього року 5,93% ВВП – це найбільший бюджет на безпеку і оборону нашої держави за останні роки. І, крім цього, це також буде робитися в рамках співпраці з нашими британськими партнерами, які виділяють під це відповідні кредитні кошти, і зараз ця програма є в роботі", - сказав Шмигаль.

Міжнародні військові навчання в Україні

Навесні 2020 року очільники зовнішньополітичних відомств країн НАТО погодили нові заходи з підтримки України та Грузії. Йдеться про проведення спільних навчань у Чорному морі, протидію гібридним формам ведення війни і зусилля з обміну радіолокаційними даними про рух у повітряному просторі.

2 грудня Столтенберг повідомив, що країни-члени НАТО заявили про готовність посилити практичну підтримку України та Грузії.

11 грудня директор Центру інформації та документації НАТО Вінета Клейне заявила, що в Альянсі вирішили посилити діалог з Україною стосовно ситуації у Чорному морі.

8 лютого президент Володимир Зеленський затвердив план допуску іноземних військових в Україну для проведення навчань у 2021 році.

Іноземних військових допустять на територію України для участі в українсько-американському навчанні "Репід Трайдент - 2021", українсько-британському навчанні "Козак Мейс - 2021", українсько-американському навчанні "Сі Бриз - 2021", українсько-румунському навчанні "Ріверайн - 2021", українсько-британському навчанні "Воріер Вотчер - 2021", українсько-польському навчанні "Три Мечі - 2021" та українсько-польському навчанні "Сільвер Сейбер - 2021".

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Автор: Віталій Саєнко