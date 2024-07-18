Шведська драма: що насправді відбувається з поставками винищувачів Gripen Україні

Історія з можливим постачанням Україні винищувачів JAS 39 Gripen за кількістю суперечливих заяв навіть перевершила історію з F-16. УНІАН з’ясував, що відбувається у відносинах між Києвом і Стокгольмом, і чому "‎Гріпени"‎ породжують так багато незручних питань.

Активне обговорення передачі Україні JAS 39 Gripen ("‎Gripen"‎ у перекладі означає "‎Грифон")‎ ведеться щонайменше з 2023-го, хоча перші ідеї щодо цього з'явились ще багато років тому, коли постало питання, чим можна замінити старі радянські МіГ-29 та Су-27, які і досі є основою парку винищувачів Повітряних сил України.

Справа в тому, що ресурс цих машин майже вичерпано і вони морально застаріли. Ще однією проблемою є не адаптованість "‎МіГів"‎ та "‎Сушек"‎ до західної зброї, хоча "кустарними"‎ методами до них інтегрували деякі зразки, зокрема, протирадіолокаційні ракети HARM, французькі бомби AASM та мініатюрні боєприпаси GBU-39.

SaabJAS 39 Gripen – довідка

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Що ж являє собою Gripen? JAS 39 є шведським багатоцільовим винищувачем четвертого покоління, розробленим компанією Saab AB. Свій перший політ він здійснив у кінці 80-х.

З самого початку шведи намагались створити літак на якісно новому рівні - такий, який міг би одночасно бути перехоплювачем, розвідником та ударним авіаційним комплексом.

Це їм значною мірою вдалось. JAS 39 отримав потужну радіолокаційну станцію та може застосовувати широкий арсенал озброєнь, зокрема, ракети класу "повітря-повітря" Rb.99 (ліцензійна версія американської AIM-120), Rb.74 (AIM-9) та новітню ракету Meteor великої дальності.

Окрім цього, Gripen здатен застосовувати озброєння класу "повітря-поверхня", зокрема, керовані бомби і ракети.

Всього було побудовано близько 300 винищувачів Gripen різних модифікацій. Найбільш потужною з них є новий JAS 39E/F, який отримав надсучасну РЛС, новий двигун, а також збільшені дальність польоту та масу бойового навантаження.

Як Gripen "застряг" між Києвом і Стокгольмом

Ще нещодавно здавалось, нібито Україна впевнено крокує до отримання шведських літаків. У жовтні західні ЗМІ повідомляли, що уряд Швеції наблизився до передачі ЗСУ винищувачів Gripen, а у лютому цього року шведський Saab (виробник літака) заявив, що JAS 39 могли б відправити Україні "достатньо швидко".

Однак у травні розгорнулася справжня "‎драма", яка згодом переросла у "‎комедію"‎. Як тоді повідомили із посиланням на міністра оборони Швеції Пола Йонсона ЗМІ, Стокгольм несподівано призупинив план постачання винищувачів Gripen. Причиною цього нібито стало бажання інших країн коаліції не відволікатись від головного, а саме – наданню Україні F-16.

Олії у вогонь підлив міністр закордонних справ Швеції Тобіас Біллстрьом, який нещодавно заявив, що на заваді постачанню JAS 39 стала… сама Україна.

"Ми повинні розуміти, що Україні була надана можливість отримати винищувачі F-16, яких, звичайно, більше в сім’ї НАТО. Зрештою, більше країн мають F-16, ніж винищувачів Gripen. Це не має нічого спільного з рішенням шведського уряду. Таке рішення було ухвалене через те, що Україна дійшла висновку, що мати одночасно дві системи винищувачів – і F-16, і Gripen – надто багато", – сказав він в інтерв'ю, яке вийшло у липні.

Однак і це, як виявилось, ще не все. На днях вже сама Україна заявила, що заява про "незацікавленість" не відповідає дійсності.

"Я ніколи не чув, щоб українці відмовлялися від винищувачів Gripen. Навпаки, це тема, яку президент України постійно піднімає перед керівництвом Швеції", – заявив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

"Ці винищувачі такі ж хороші, як і F-16. Отже, ми рухаємося в цьому напрямку", – додав він.

(Не)потрібний літак: політика і технічні аспекти

Питання постачань Gripen є складним і багатогранним, втім є одна проблема, яка виділяється серед усіх. Мова про кількість літаків.

"Якщо ми кажемо про шведські "Грифони", то їх отримання і експлуатацію розглядали ще з 2015-го року, – говорить УНІАН авіаційний експерт, колишній офіцер Повітряних сил ЗСУ та заступник директора miltech-компанії Анатолій Храпчинський. – Тобто зі всіх винищувачів, які існують і доступні Україні, "Грифон" розглядався як найбільш перспективний. Чому так? Країна, яка знаходиться поруч з Росією розуміє, як треба воювати. Розуміє загрози, які можуть виникнути. "Грифон" створювався так, щоб він міг здійснити посадку будь-де будь-коли. Взагалі шведська військова доктрина передбачає, щоб зброя могла в будь-який час розгорнутись і активно працювати. Але з огляду на ситуацію, яка склалась (в Україні, – УНІАН) під час активних бойових дій, з'явилася потреба в більшій кількості літаків. Якщо ми кажемо про "Грифон", Швеція могла надати цей винищувач у кількості однієї ескадрильї, тобто 18-24 одиниці. Цього, в принципі, недостатньо для наших потреб. Тому і була зроблена ставка на F-16".

Також варто звернути увагу на технічні можливості JAS 39. З одного боку, він має дійсно видатні характеристики. Відомо, що Gripen можна експлуатувати з практично непідготовлених ділянок, зокрема, автотрас. А ще він малий і дуже економічний, як для сучасного винищувача.

Однак, з іншого боку, арсенал зброї класу "повітря-поверхня" JAS 39 більш вузький, ніж, скажімо, у того ж F-16. Можливо, це не критично для Швеції, однак важливо для України, яка знаходиться в повній залежності від Заходу у постачанні авіаційних боєприпасів.

На думку експертів, відтермінування передачі Україні JAS 39 може бути пов'язано з небажанням німецького канцлера Шольца передавати Україні крилаті ракети Taurus, платформою для запуску яких може виступати Gripen.

"Цілком можна припустити, що процеси по передачі для України обох видів озброєння – тобто Gripen і Taurus – можуть виявитись цілком синхронізованими", – зазначило в одному зі своїх матеріалів видання Defense Express.

Втім, наскільки сильно взагалі Taurus необхідний для України – відкрите питання. Звісно, авіаційна ракета із дальністю 500 км стане серйозним посиланням Збройних сил. Однак, чи дозволить Захід бити нею по території Росії – невідомо.

Окрім того, Україна вже отримала авіаційні крилаті ракети великої дальності SCALP-EG і навіть інтегрувала їх під радянські Су-24. А якщо казати про F-16, то до них американці можуть передати крилаті ракети AGM-158 JASSM з дальністю більш ніж 370 км. Іншими словами, прив'язка Gripen до постачань ракет Taurus не виглядає як критичний чинник.

Більш вагомою перешкодою на шляху до отримання Gripen може бути бажання України хоч трошки зекономити, адже обслуговування авіаційного "зоопарку", до складу якого увійдуть практично ні в чому не уніфіковані літаки, влетить у копієчку.

"Може це якась політична гра. Але, з точки зору імплементації, просто фактичних грошей, які на це все треба витрачати, літаки нам передають як військову допомогу, а от обслуговування, створення інфраструктури і все інше – це вже за гроші нашого бюджету, а він досить обмежений", – зазначив раніше авіаційний експерт і аналітик Костянтин Криволап, коментуючи невизначеність з передачею Gripen.

Шведський винищувач для України: чого чекати в майбутньому

Звісно, при бажанні можна знайти альтернативу JAS 39. Однак варто розуміти, що Gripen є одним з найдешевших винищувачів, які доступні на ринку. Навіть найбільш сучасні його версії коштують в районі 85 млн доларів, що набагато менше ціни інших винищувачів покоління 4+.

"Основна причина того, що в України ще немає JAS 39 – це не відмова України або Швеції, – розповідає УНІАН Анатолій Храпчинський. – Насправді Швеція не може передати велику кількість літаків, яка потрібна Україні, а сама Україна вважає, що якщо їй потрібно більше літаків, то легше експлуатувати F-16. Їх вона може отримати багато. Але "Грифон" нікуди не дівається з порядку денного, він у будь-якому випадку буде".

"Тут немає ніякого непорозуміння, тому що Швеція надає два "Сааби" далекого радіолокаційного виявлення, які до речі дуже посилюють Повітряні сили. Тому я не бачу ніяких конфліктів. Також треба зрозуміти, що поза лаштунками є певні домовленості, які не треба оприлюднювати. Тому інформація може виглядати трохи дивно", – додає експерт.

Тобто технічні перешкоди, які могли б стати на заваді поставках Україні шведських літаків, цілком можна подолати, однак можуть існувати перешкоди геополітичного характеру.

"Передача Україні "Гріпенів" протирічить концепції керованої ескалації Салівана (сформульованої ще при Обамі). До чого привело – відомо. Грузія, Крим, Донбас", – говорить УНІАН авіаційний експерт та аналітик Костянтин Криволап.

Загалом, можна сказати, що відтермінування передачі крилатих машин не є результатом політичного непорозуміння між Україною та Швецією, або незадовільних характеристик літака.

Мова лише у кількості машин та питаннях, пов'язаних з їх обслуговуванням. Ані перше, ані друге не є критичною проблемою, а отже, ми, скоріш за все, побачимо Gripen в небі України.

Ілля Ведмеденко