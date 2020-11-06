Державне підприємство «Державне Київське конструкторське бюро «Луч» презентувало розвідувально-ударний безпілотний літальний апарат «Сокіл-300».
Про це повідомляється на сторінці ДП «ДержККБ «Луч» у Facebook.
За словами генерального конструктора - генерального директора КБ «Луч» Олега Коростельова, розвідувально-ударний БПЛА «Сокіл-300» - це комплекс, призначений для ведення розвідки та нанесення ударів на оперативну та тактичну глибину противника.
БПЛА «Сокіл-300»: технічні і бойові характеристики безпілотника
«Сокіл-300» озброєний керованими ракетами з дальністю ураження до 10 км. Маса корисного навантаження - 300 кг. Максимальна злітна маса - 1225 кг. Розмах крила БПЛА - 14 м, а довжина - 8,57 м. Максимальна швидкість сягає 335 км/год.
Також безпілотник оснащено системою керування - IHS + GPS та картою місцевості.
Окрім того цей комплекс оснащений автоматичною лазерною системою посадки та завадозахищеним радіозв‘язком.
БПЛА «Сокіл-300» може комплектуватися трьома варіантами двигунів.
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