Безпілотник може нести 300 кг корисного навантаження і комплектуватися керованими ракетами з дальністю враження до 10 км.

Державне підприємство «Державне Київське конструкторське бюро «Луч» презентувало розвідувально-ударний безпілотний літальний апарат «Сокіл-300».

Про це повідомляється на сторінці ДП «ДержККБ «Луч» у Facebook.

За словами генерального конструктора - генерального директора КБ «Луч» Олега Коростельова, розвідувально-ударний БПЛА «Сокіл-300» - це комплекс, призначений для ведення розвідки та нанесення ударів на оперативну та тактичну глибину противника.

БПЛА «Сокіл-300»: технічні і бойові характеристики безпілотника

«Сокіл-300» озброєний керованими ракетами з дальністю ураження до 10 км. Маса корисного навантаження - 300 кг. Максимальна злітна маса - 1225 кг. Розмах крила БПЛА - 14 м, а довжина - 8,57 м. Максимальна швидкість сягає 335 км/год.

Також безпілотник оснащено системою керування - IHS + GPS та картою місцевості.

Окрім того цей комплекс оснащений автоматичною лазерною системою посадки та завадозахищеним радіозв‘язком.

БПЛА «Сокіл-300» може комплектуватися трьома варіантами двигунів.

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Автор: Дмитро Хилюк