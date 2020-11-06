Запуск цього супутника на орбіту повинен був відбутися 3 жовтня, проте його відклали за 2 секунди до старту через проблеми з двигуном.

Американська компанія SpaceX запустила на орбіту військовий GPS-супутник третього покоління.

Читайте такожSpaceX пропонує використовувати космічний корабель Starship в армії США"Falcon 9 виконала свою другу місію в цьому році для космічних сил США, запустивши апарат GPS III 04 зі стартового комплексу 40 (SLC-40) на станції ВПС на мисі Канаверал у Флориді", - йдеться в повідомленні на сайті SpaceX.

У повідомленні наголошується, що після поділу ступенів SpaceX приземлила перший ступінь Falcon 9 на платформу в Атлантичному океані. Космічний корабель розвернувся приблизно через 1 годину 29 хвилин після старту, передає 112.ua.

Запуск цього супутника на орбіту повинен був відбутися 3 жовтня, проте його відклали за 2 секунди до старту через проблеми з двигуном. Всього на орбіту планується запустити 32 супутники GPS третього покоління, вони замінять ті, які зараз забезпечують сигнал GPS по всій планеті. В даний час на орбіті знаходяться вже три таких супутники.

Новини по темі

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН