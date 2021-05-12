США мають намір продовжувати зміцнювати військово-морський потенціал України в Чорному морі.

США найближчим часом передадуть Україні ще два патрульних катери типу Island.

Про це повідомив в.о. помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Філіп Рікер.

За його словами, катери Україні планується передати ближче до кінця цього місяця.

"Ми продовжимо працювати з Україною у двосторонньому форматі, щоб зміцнити військово-морський потенціал у Чорному морі. І ми з нетерпінням чекаємо можливості передати Україні два патрульних катери класу Island, наскільки я розумію, пізніше цього місяця. На додаток до двох, які ми надали в листопаді 2019...",- заявив Рікер.

Американські катери для ВМС України

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Офіційна передача перших кораблів від берегової охорони США у ВМС ЗС України відбулася 27 Вересня 2018 року на військово-морській базі в Балтіморі (штат Меріленд, США). Після передачі патрульні катери отримали бортові номери - "Слов'янськ" (P190) і "Старобільськ" (P191). 21 жовтня 2019 року патрульні катери були доставлені в Одесу.

13 листопада 2019 року в Одесі ці катери, а також пошуково-рятувальне судно "Олександр Охріменко" були прийняті до складу ВМС ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що американські патрульні катери класу Island прибудуть в Україну протягом першого півріччя 2021 року.

18 липня 2020 року Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що США схвалили продаж Україні до 16 патрульних катерів Mark VI і супутнього обладнання.

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Автор: Олександр Топчій