Снаряди є частиною нового пакету військової допомоги в розмірі $240-375 млн, про який планують оголосити наступного тижня.

У новому пакеті військової допомоги від США, про який планують оголосити наступного тижня, в Україну вперше відправлять бронебійні боєприпаси, містять збіднений уран.

За даними агентства Reuters, такі снаряди увійдуть до нового пакету допомоги Україні. Залежно від того, що ще в нього включать, цей пакет допомоги буде коштувати від 240 до 375 мільйонів доларів, розповів один з американських чиновників.

За словами співрозмовників Reuters, вартість і вміст пакету допомоги ще уточнюються.

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Одне з джерел агентства припустило, що снаряди будуть використовуватися в американських танках Abrams, які доставлять в Україну в найближчі тижні.

Снаряди зі збідненим ураном для України

У квітні Великобританія відправила Україні снаряди зі збідненим ураном для танків Challenger 2. На питання, скільки саме снарядів з збідненим ураном Британія поставила Україні для використання танками Challenger 2 і скільки з них вже було використано, заступник міністра Джеймс Хіппі відповів:

"Ми направили тисячі комплектів снарядів для Challenger 2 в Україну, включаючи бронебійні снаряди зі збідненим ураном. З міркувань оперативної безпеки ми не будемо давати коментарі щодо показників використання поставлених комплектів".

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