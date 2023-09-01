Міністерство оборони США уклало контракт із компанією Raytheon Missiles and Defense на закупівлю для України ракет класу "повітря-повітря" середньої дальності (AMRAAM).
Як повідомляється на сайті Пентагону, сума контракту становить 192 мільйони доларів.
"Цей контракт передбачає закупівлю Raytheon бойової зброї AMRAAM з різних джерел. Роботи виконуватимуться в Тусоні, штат Арізона, і, як очікується, будуть завершені до 29 листопада 2024 року", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, кошти на цей контракт виділяються з фонду Ініціативи сприяння безпеці в Україні.
Американські ракети AMRAAM - що відомо
AMRAAM - американська авіаційна всепогодна керована ракета з активною радіолокаційною головкою самонаведення. Максимальна дальність пуску ракети становить від 50 до 180 кілометрів.
Раніше повідомлялося, щор США замовили ракети AMRAAM різних модифікацій у кількості від півтори до трьох тисяч штук для 15 країн, і частину з них передадуть Україні.
Як зазначали експерти, ухилитися від цієї ракети неможливо, тому що вона має керованість на всіх ділянках траєкторії. Дальність польоту цієї ракети може становити до 180 кілометрів.