Американська армія вже уклала контракт з компанією BAE Systems.

США зайнялися розробкою системи MUM-T, яка дозволить пілотованим вертольотам взаємодіяти з безпілотними літальними апаратами.

Читайте такожПентагон почав роботу над гіперзвуковою ракетою для запуску з палубних літаківНа даний момент американська армія вже уклала відповідний контракт з компанією BAE Systems. Про це пише N+1 з посиланням на повідомлення компанії.

Зазначається, що така система буде встановлюватися на гвинтокрилі літальних апаратів, які ще в стадії розробки.

"Концепція MUM-T щодо вертолітної техніки передбачає, що екіпажі пілотованих вертольотів зможуть у польоті керувати безпілотними літальними апаратами. При цьому мова йде не тільки про обмін розвідувальними даними, а й про контроль над апаратом на всіх етапах польоту, включаючи зліт і посадку", – йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що MUM-T передбачає, що безпілотники зможуть діяти в повністю автоматичному режимі, виконуючи певні завдання в парі з пілотованим вертольотом.

Вартість контракту становить 9 мільйонів доларів. Компанія BAE Systems повинна розробити інтерфейс "людина-машина", систему управління безпілотними апаратами та систему управління даними.

Всі роботи будуть проводитися на підприємствах BAE Systems в Массачусетсі та Каліфорнії. Інші подробиці проекту не розкриваються.

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Автор: УНІАН