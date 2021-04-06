Жінка-військовий пройшла жорсткий відбір кваліфікаційного курсу Сил спеціальних операцій Збройних сил України.
Про це повідомляє навчально-тренувальний центр у Facebook.
Читайте такожАрмія США хоче отримати новий арктичний всюдихід
Спроби кандидаток були з 2016 року, але виклик ставав непереборним, зазначають у прес-службі.
«Цей приклад жіночої нескореності остаточно утвердив рівні можливості для тих, хто готовий «опанувати всі стихії, стати вістрям кожної з них», – заявляють у навчально-тренувальному центрі.
Сили спеціальних операцій Збройних сил України (ССО ЗСУ) — окремий рід сил ЗСУ, до складу якого входять частини спеціального призначення і підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій, що комплектуються спеціально навченими фахівцями, які мають спеціальні можливості у сферах розвідки, прямих акцій та військової підтримки для виконання складних, небезпечних, інколи політично чутливих операцій, що проводить командування ССО.
Бійці ССО займаються, зокрема, рейдами й сучасними бойовими діями; психологічними операціями; розвідувальною діяльністю за лінією фронту та створенням агентурних мереж, а також пошуком, евакуацією та доставленням полонених.
Вас також можуть зацікавити новини
- Українські танкісти тренувалися атакувати ворога в районі ООС (фоторепортаж)
- ЗСУ отримали винищувач Міг (фото)
- В Україні пройдуть навчання за участю військових з 5 країн НАТО
- Росія посилює військову присутність і випробовує новітню зброю в Арктиці - ЗМІ
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram