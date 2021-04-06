Спроби кандидаток були з 2016 року, але виклик ставав непереборним.

Жінка-військовий пройшла жорсткий відбір кваліфікаційного курсу Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

Про це повідомляє навчально-тренувальний центр у Facebook.

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Спроби кандидаток були з 2016 року, але виклик ставав непереборним, зазначають у прес-службі.

«Цей приклад жіночої нескореності остаточно утвердив рівні можливості для тих, хто готовий «опанувати всі стихії, стати вістрям кожної з них», – заявляють у навчально-тренувальному центрі.

Сили спеціальних операцій Збройних сил України (ССО ЗСУ) — окремий рід сил ЗСУ, до складу якого входять частини спеціального призначення і підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій, що комплектуються спеціально навченими фахівцями, які мають спеціальні можливості у сферах розвідки, прямих акцій та військової підтримки для виконання складних, небезпечних, інколи політично чутливих операцій, що проводить командування ССО.

Бійці ССО займаються, зокрема, рейдами й сучасними бойовими діями; психологічними операціями; розвідувальною діяльністю за лінією фронту та створенням агентурних мереж, а також пошуком, евакуацією та доставленням полонених.

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Автор: Яна Ставська