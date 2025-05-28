Су-30СМ2 може нести найбільш далекобійну російську ракету класу "‎повітря-повітря"‎.

Військово-повітряні сили і війська ППО Республіки Білорусь отримали нову партію багатоцільових винищувачів Су-30СМ2. Про це повідомляють у білоруському Міністерстві оборони.

"До Білорусі на один із аеродромів ВПС та військ ППО прибула партія літаків Су-30СМ2", – йдеться в заяві відомства.

У повідомленні не назвали точної кількості переданих машин. На думку фахівців, мова може йти про два літаки, оскільки ця кількість відповідає попереднім поставкам винищувачів цього типу та загальним темпам виробництва літаків на Іркутському авіаційному заводі.

Відео дня

За словами командувача ВПС та військ ППО Республіки Білорусь генерал-майора Андрія Лук’яновича, білоруські пілоти вже пройшли перенавчання в одному з центрів РФ. Вже скоро нові борти стануть на бойове чергування.

Зазначимо, що всього ВПС та війська ППО Республіки Білорусь повинні отримати 12 винищувачів типу Су-30СМ/Су-30СМ2. Станом на 2024-й було отримано щонайменше чотири такі машини.

Су-30СМ2 – довідка УНІАН

Су-30СМ2 є модифікацією Су-30СМ, який у свою чергу є глибоко модернізованим двомісним багатоцільовим винищувачем Су-30. В широкому сенсі всі ці машини є розвитком радянського Су-27, який здійснив перший політ ще у 1977 році.

Тим не менш, Су-30СМ2 представляє велику небезпеку за рахунок високих льотно-технічних характеристик та широкого арсеналу зброї, зокрема, далекобійних ракет класу "‎повітря-повітря"‎ Р-37М.

Передбачається, що дальність цієї ракети становить 200+ км (самі росіяни взагалі кажуть про 300 км).

У минулому році в мережу виклали кадри Су-30СМ2 морської авіації РФ, який несе дві ракети "повітря-повітря" середньої дальності Р-77-1 та дві ракети "повітря-повітря" Р-37М. Які саме авіаційні ракети має Білорусь – достовірно невідомо.

Нагадаємо, нещодавно український морський дрон збив російський літак сімейства Су-30. Пілоти катапультувалися та були підібрані суховантажем.

Вас також можуть зацікавити новини: