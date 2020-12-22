Поки зліт Super Hornet за допомогою трампліну перевіряли без паливних баків або озброєння на ньому.

Американський авіабудівний концерн Boeing спільно з ВМС США випробував палубний винищувач F/A-18E Super Hornet зльотом за допомогою трампліну.

Super Hornet вперше злетів з використанням трампліну і перевірки, які були проведені, визнані успішними, пише Flightglobal.

Винищувач F/A-18E Super Hornet: розробка і призначення

F/A-18E Super Hornet — це винищувач-бомбардувальник і штурмовик, що є глибокою переробкою літака F/A-18.

Винищувачі Hornet і їх модернізована версія Super Hornet спочатку розроблялися для звичайного зльоту з наземних аеродромів або для зльоту за допомогою катапульти з палуби авіаносця. Можливість укороченого зльоту за допомогою трампліну при розробці літака передбачена не була.

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Випробування F/A-18E зльотом за допомогою катапульти проводяться в рамках підготовки концерну Boeing до участі в Індійському тендері на поставку палубних винищувачів. Їх планується використовувати на авіаносцях із трамплінним запуском літаків.

Випробування Super Hornet проводяться на базі ВМС США "Патаксент-Рівер" в Меріленді. Перші злети бойового літака проводилися без додаткового "навішування" - паливних баків або озброєння. Випробування з підвісним озброєнням планується провести пізніше.

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Автор: Олег Давигора