До 2023 американська розвідка планує вивести на орбіту ще шість таких ракет.

Супутник військово-космічної розвідки запустили у Сполучених Штатах.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Старт відбувся із космодрому у штаті Флорида. Надважливий вантаж на орбіту доправила ракета-носій "Дельта Геві".

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Про сам супутник відомо небагато. Лише, що він є надсекретним проєктом Національного управління військово-космічної розвідки США.

Спершу запуск планували на кінець серпня. Утім досі його відкладали через ряд причин, серед яких технічні проблеми із самою ракетою.

До 2023 американська розвідка планує вивести на орбіту ще шість таких ракет.

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Автор: УНІАН