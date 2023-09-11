Завод "Уралвагонзаводу" в Омську не виробляв нові корпуси для Т-80 з 1991 року.

Гендиректор російського концерну "Уралвагонзавод" Олександр Потапов заявив, що країна-агресор знову почне "з нуля" виготовляти танки Т-80, виробництво корпусів для котрих припинили ще в 1990-х.

"Таке завдання стоїть, принаймні, військові перед нами його поставили. І ми зараз активно взаємодіємо, працюємо, опрацьовуємо ці питання і з Міністерством промисловості та торгівлі, тому що це вимагає відповідно потужностей нових", – сказав Потапов в ефірі російського телебачення.

Forbes закликає скептично ставитися до цього оголошення і наголошує, що якщо це й буде можливим, це займе чимало часу. Видання нагадує, що завод "Уралвагонзаводу" в Омську не виробляв новий корпус Т-80 з 1991 року.

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"Хоча омський завод може й досі мати обладнання 32-річної давнини, є те, чого він, ймовірно, не має – постачальників десятків тисяч деталей, які знадобляться для складання нового Т-80", – пише видання.

Аналітик Forbes акцентує, що вимога почати виготовляти Т-80 "з нуля" пов’язана з втратою тисяч танків на фронті. РФ вже намагалася компенсувати втрати, відновлюючи ранні моделі Т-80.

Наразі незрозуміло, яку модель Т-80 міг би випускати "Уралвагонзавод", якби він справді почав виготовляти нові танки.

"Компанія виготовляє "нові" газотурбінні Т-80БВМ, встановлюючи сучасну оптику та засоби керування вогнем у старий корпус, виготовлений до 1991 року. Також виготовляє знижені Т-80БВ з менш складною оптикою. Попри це, виробництво з нуля Т-80БВМ або Т-80БВ може вимагати від "Уралвагонзаводу" залучення сотень субпідрядників, які не виготовляли деталей для танків протягом трьох десятиліть. Недаремно Потапов наголосив на необхідності "нових потужностей". Це важко зробити", – йдеться в статті.

Відновлення виробництва абсолютно нових танків через десятиліття є дорогим і трудомістким. Для порівняння, американський виробник танків General Dynamics Land Systems також будує "нові" танки M-1, останній з яких випустили у 1996 році, на старих корпусах. В 1993 році Конгрес США вивчав можливість відновлення їх виробництва і оцінював, що відновлення виробництва з нуля займе 56 місяців і коштуватиме 1,1 мільярда доларів.

Танки Т-80 у війні РФ проти України - це треба знати

За оцінками, до червня 2023 року російські окупанти втратили від близько 500 до 650 одиниць радянських танків Т-80.

При цьому, як зазначав оглядач Олександр Коваленко, станом на 24 лютого 2022 року у Росії загалом було близько 450 боєздатних Т-80. Решту було знято зі зберігання і відновлено.

Він стверджує, що на зберіганні в Росії станом на початок літа було до 3 тисяч танків Т-80 різних модифікацій, п’ята частина з яких ще придатна до відновлення.

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