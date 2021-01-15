Новий космічний апарат повинен бути створений до кінця липня 2023 року.

Агентство з протиракетної оборони США уклало з американською компанією L3Harris Technologies контракт на розробку і виробництво супутника, здатного виявляти гіперзвукову зброю: ракети і планери.

Про це повідомляє C4ISRNET.

За їхніми даними, новий космічний апарат повинен бути створений до кінця липня 2023 року, після чого військові приступлять до його випробувань.

Розробка прототипу супутника виявлення гіперзвукової зброї ведеться в рамках проекту Hypersonic and Ballistic Tracking Space Sensor – «космічний апарат виявлення гіперзвукових і балістичних цілей". У 2019 році L3Harris, а також ще три американські компанії - Northrop Grumman, Leidos і Raytheon - отримали контракт на розробку прототипів обладнання виявлення гіперзвукової зброї.

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Відомо, що проект HBTSS передбачає створення угруповання з декількох десятків супутників, здатних обмінюватися даними цілевказівки один з одним. Ці апарати планується розмістити на більш низькій орбіті, ніж сьогодні розташовуються супутники виявлення пусків балістичних ракет.

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Автор: Денис Прядко