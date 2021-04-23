Компанія-розробник Bayktar повідомила про успішні випробування безпілотника.

Турецька оборонна компанія Roketsan оприлюднила відео, на якому за допомогою безпілотника Akinci знищується російський безпілотник Akinci.

Відео, зроблене за допомогою комп'ютерної графіки, опубліковано на YouTube-каналі компанії.

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Корпорація Roketsan у своєму ролику продемонструвала, як безпілотник діятиме проти ворожої техніки. Для цього вибрали Російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1".

Компанія-розробник Bayktar повідомила про успішні випробування дрона. Вони відбулися напередодні, 22 квітня.

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Автор: Денис Прядко