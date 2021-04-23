Турецька оборонна компанія Roketsan оприлюднила відео, на якому за допомогою безпілотника Akinci знищується російський безпілотник Akinci.
Відео, зроблене за допомогою комп'ютерної графіки, опубліковано на YouTube-каналі компанії.
Читайте такожЗСУ показали умовне знищення ворога під Кримом (відео)
Корпорація Roketsan у своєму ролику продемонструвала, як безпілотник діятиме проти ворожої техніки. Для цього вибрали Російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1".
Компанія-розробник Bayktar повідомила про успішні випробування дрона. Вони відбулися напередодні, 22 квітня.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Україна підписала з Туреччиною угоди на виробництво корветів і ударних безпілотників
- У 2021 році для ВМС України закуплять турецькі безпілотники Bayraktar
- Туреччина розробляє плавучий носій ударних дронів
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram