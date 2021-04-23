В якості цілі турки вибрали російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" / скріншот з відео

Турецька оборонна компанія Roketsan оприлюднила відео, на якому за допомогою безпілотника Akinci знищується російський безпілотник Akinci.

Відео, зроблене за допомогою комп'ютерної графіки, опубліковано на YouTube-каналі компанії.

Читайте такожЗСУ показали умовне знищення ворога під Кримом (відео)

Корпорація Roketsan у своєму ролику продемонструвала, як безпілотник діятиме проти ворожої техніки. Для цього вибрали Російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1".

Компанія-розробник Bayktar повідомила про успішні випробування дрона. Вони відбулися напередодні, 22 квітня.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Денис Прядко