У навчаннях беруть участь понад 30 тисяч військовослужбовців з 27 країн світу.

У більш ніж десяти державах стартували навчання військ країн НАТО Defender Europe 21.

Навчання за участю більше ніж 30 тисяч військовослужбовців з 27 країн світу почалися на 30 полігонах у більш ніж десяти державах, повідомляє агентство Анадолу.

За інформацією командування Сухопутних військ США в Європі, в Defender Europe 21 беруть участь значна кількість військово-повітряних і військово-морських сил США.

У навчаннях задіяно основні наземні і морські маршрути, які з'єднують Європу, Азію і Африку.

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Буде задіяно нові високотехнологічні можливості, включаючи засоби протиповітряної і протиракетної оборони, а також засоби бригад підтримки сил безпеки США і нещодавно відновленого п'ятого армійського корпусу.

Прес-секретар Пентагону Джон Кірбі повідомив, що навчання завершаться в червні передислокацією сил і техніки, які базуються в Сполучених Штатах.

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Автор: Вікторія Токарєва