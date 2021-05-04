У більш ніж десяти державах стартували навчання військ країн НАТО Defender Europe 21.
Навчання за участю більше ніж 30 тисяч військовослужбовців з 27 країн світу почалися на 30 полігонах у більш ніж десяти державах, повідомляє агентство Анадолу.
За інформацією командування Сухопутних військ США в Європі, в Defender Europe 21 беруть участь значна кількість військово-повітряних і військово-морських сил США.
У навчаннях задіяно основні наземні і морські маршрути, які з'єднують Європу, Азію і Африку.
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Буде задіяно нові високотехнологічні можливості, включаючи засоби протиповітряної і протиракетної оборони, а також засоби бригад підтримки сил безпеки США і нещодавно відновленого п'ятого армійського корпусу.
Прес-секретар Пентагону Джон Кірбі повідомив, що навчання завершаться в червні передислокацією сил і техніки, які базуються в Сполучених Штатах.
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