Голова оборонного комітету відомства висловила впевненість, що Україна не використає зброю для ударів по РФ після історичного рішення щодо F-16.

У Бундестазі заговорили про можливість передачі України ракет Taurus після історичного рішення щодо постачання винищувачів F-16 з боку урядів Данії та Нідерландів.

Голова оборонного комітету Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн висловила свої привітання Україні та підкреслила, що відповідна довіра свідчить про впевненість, що Київ не збирається використовувати західну зброю для ударів по Росії, пише DW.

"Очевидно, що немає жодних ознак того, що Україна зможе атакувати російську територію", - сказала Штрак-Ціммерманн.

Відео дня

В цьому контексті чиновниця закликала передати ЗСУ далекобійні ракети Taurus. На потребі у цій зброї з весни 2023 року наполягає уряд України.

Штрак-Ціммерманн вважає, що тепер побоювання щодо "небезпеки Taurus в руках ЗСУ" виглядатимуть безпідставно зі сторони німецького уряду.

"У нас достатньо крилатих ракет Taurus. Ми можемо поставити деякі з них. Вони готові до застосування", - зауважила вона.

Чиновниця вважає, що армія України може застосувати Taurus для порушення та знищення російської логістики на полі бою в Україні.

Україна пояснила, як використає ракети Taurus

Нагадаємо, Україна зробила запит до Німеччини щодо постачання ракет Taurus весною 2023 року. Про це в серпні нагадав голова МЗС Дмитро Кулеба. Головний дипломат України назвав страх Німеччини, що ЗСУ використають ракети для ударів по РФ, безпідставним. Чиновник вказав, що ракети - це про життя українців та звільнення деокупованих територій.

Також міністр оборони України Олексій Резніков повідомляв, що Україна наразі знаходиться у переговорному процесі з Берліном щодо постачання ракет Taurus. Партнери поки що наполягають на своїй риториці, попри те, що Київ вже має далекобійні ракети Storm Shadow і SCALP. Жодна з них не застосовувалась для ударів по РФ. Україна регулярно звітує про їх використання на полі бою партнерам, підкреслював чиновник.

Вас також можуть зацікавити новини: