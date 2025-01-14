Вилучені міни замінили коштом заводу-виробника.

Міністр зі стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін заявив, що на фронті близько 10% бракованих 120-мм мін уже було замінено. Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час брифінгу.

Зазначається, що у війська потрапило 15 партій таких мін із загальною кількістю 54 тисячі боєприпасів, їх відкликали та направили на доопрацювання до виробника. За словами очільника Мінстратегпрому, вже також було поставлено понад 32 тис. виготовлених боєприпасів відповідно до термінів поставок, що відбувається паралельно із заміною бракованих.

Міністр пояснив, що основний недолік мін із цих партій полягав у дещо меншому діаметрі міни, змінених властивостей пороху, а також на деяких мінах не спрацьовував капсуль. Він відмітив, що зараз міністерство здійснює стовідсотковий вхідний контроль виконавців замовлень.

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"Усі підприємства перевіряють 100% геометричних параметрів міни. Сидить контролер і записує", - сказав Сметанін.

Крім того, заступник начальника центрального управління забезпечення засобами ураження озброєння Командування Сил логістики ЗСУ Володимир Гребенюк відмітив, що у військах, які перебувають безпосередньо на лінії фронту, отримали повну заміну мін. При цьому в бригадах, які пішли на ротацію, браковані міни просто вилучили та ще не замінили.

Поставка неякісних мін в ЗСУ - що відомо

Восени ЗСУ поставили велику кількість неякісних мінометних мін. Їх пообіцяли замінити безплатно коштом заводу-виробника.

Міністр зі стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін повідомив у грудні, що з останніх партій на 54 тисячі 120 мінометних мін, заміні підлягають близько 24 тисячі одиниць. Тоді ж він поділився, що вже було відкрито два кримінальні провадження.

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