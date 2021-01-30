Німецькі компанії Rheinmetall і MBDA Deutschland на замовлення ВМС США зайнялися розробкою корабельного високоенергетичного бойового лазера.
Всі роботи повинні бути завершені до кінця 2021 року, а випробування лазера заплановані на 2022 рік, пише Defense News.
На час випробувань лазерна установка буде змонтована на фрегат типу "Саксонія". Технічні подробиці про лазер поки не розкриваються.
Що являє собою бойовий лазер
Розробка бойового лазера в Німеччині ведеться з 2015 року. Окремі компоненти бойового лазера вже пройшли серію випробувань. Установка являє собою чотири бойових лазера потужністю десять кіловат кожен, промені яких фокусуються в одній точці за допомогою системи дзеркал. Цей лазер створюється для ураження безпілотних літальних апаратів, легких вертольотів і невеликих надводних цілей.
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